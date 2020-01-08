Иран выпустил по базам США 15 ракет, 11 попали в цель, сообщает СМИ

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Иран выпустил по базам в Ираке, где расквартированы военнослужащие США, 15 баллистических ракет, 11 попали в цель, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на Центральное командование ВС США.
По его данным, десять ракет попали по территории базы Эйн-аль-Асад в провинции Анбар, одна - по территории базы в Эрбиле, еще четыре, выпущенных по базе в Эрбиле, не сработали должным образом.
Атака прошла в две волны с разницей около часа.
В ночь на среду Корпус иранских стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм заявила, что Трамп проинформирован об ударах и ведет консультации со своей командой советников. Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана.