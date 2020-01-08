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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T05:49+0300
https://ria.ru/20200108/1563176113.html
Иран выпустил по базам США 15 ракет, 11 попали в цель, сообщает СМИ
https://cdn21.img.ria.ru/images/156072/58/1560725828_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_0fe43930bece90d7336ecb0db1320e12.jpg
РИА Новости

Иран выпустил по базам США 15 ракет, 11 попали в цель, сообщает СМИ

05:49 08.01.2020
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© AP Photo / Iranian ArmyЗапуск ракеты во время военных учений в Иране
Запуск ракеты во время военных учений в Иране
© AP Photo / Iranian Army
Запуск ракеты во время военных учений в Иране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Иран выпустил по базам в Ираке, где расквартированы военнослужащие США, 15 баллистических ракет, 11 попали в цель, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на Центральное командование ВС США.
По его данным, десять ракет попали по территории базы Эйн-аль-Асад в провинции Анбар, одна - по территории базы в Эрбиле, еще четыре, выпущенных по базе в Эрбиле, не сработали должным образом.
Атака прошла в две волны с разницей около часа.
В ночь на среду Корпус иранских стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм заявила, что Трамп проинформирован об ударах и ведет консультации со своей командой советников. Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана.
Президент США Дональд Трамп
05:42Конфликт США и Ирана
Трамп рассматривает варианты ответа на иранский ракетный удар
2391081464
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Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеЦентральное командование ВС СШАВооруженные силы СШАМинистерство обороны СШАИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Дырявые пэтриоты все таки. В Саудовской Аравии недавно проверили, сейчас это факт.
8 января, 05:53
Лара Перейра
3701000
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