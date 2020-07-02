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Украина подписала меморандум для переговоров с Ираном по сбитому Boeing
Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция подписали меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве на переговорах с Ираном по сбитому близ Тегерана... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T21:09
крушение украинского самолета в иране
boeing 737-800
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Украина подписала меморандум для переговоров с Ираном по сбитому Boeing

21:09 02.07.2020
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция подписали меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве на переговорах с Ираном по сбитому близ Тегерана Boeing-737, сообщила пресс-служба МИД Украины.
"Сегодня страны Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, в которую входят Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция, подписали Меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве в переговорах о выплате компенсаций Исламской Республикой Иран", - говорится в сообщении на сайте министерства.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
22 июня, 23:22
Иран начнет переговоры о компенсациях из-за крушения украинского Boeing
По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, именно Украина от имени группы будет вести переговоры с Ираном.
"Это важно, потому что теперь мы формализовали общий подход в межгосударственных переговорах по привлечению Ирана к ответственности за сбивание самолета. Государства будут выступать единым фронтом и помогать друг другу как группа стран, которые пострадали. Украина будет голосом этой группы. Документ определяет наше государство спикером, что означает, что именно Украина от имени группы будет вести переговоры с Ираном... Иран понесет всю ответственность и заплатит за то, что он сделал. Справедливость восторжествует, сколько бы времени это ни заняло", - приводит сайт МИД слова Кулебы.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
12 июня, 16:23
Иран запросил помощь в расшифровке черных ящиков Boeing, сообщили СМИ
230212
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныМИД УкраиныВеликобританияШвецияАфганистанКанадаИранУкраинаВ мире
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