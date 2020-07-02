Украина подписала меморандум для переговоров с Ираном по сбитому Boeing

"Это важно, потому что теперь мы формализовали общий подход в межгосударственных переговорах по привлечению Ирана к ответственности за сбивание самолета. Государства будут выступать единым фронтом и помогать друг другу как группа стран, которые пострадали. Украина будет голосом этой группы. Документ определяет наше государство спикером, что означает, что именно Украина от имени группы будет вести переговоры с Ираном... Иран понесет всю ответственность и заплатит за то, что он сделал. Справедливость восторжествует, сколько бы времени это ни заняло", - приводит сайт МИД слова Кулебы.