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https://ria.ru/20200311/1568456745.html
Иран согласился отдать "черные ящики" сбитого украинского Boeing
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РИА Новости

Иран согласился отдать "черные ящики" сбитого украинского Boeing

20:05 11.03.2020 (обновлено: 20:17 11.03.2020)
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Архивное фото
КИЕВ, 11 мар – РИА Новости. Власти Ирана согласны передать Украине "черные ящики" сбитого Boeing 737-800, заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
"Представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета в Монреале: Иран соглашается направить "черные ящики" на Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза", - написал Шевченко в Twitter.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
2 февраля, 21:39
Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines
27 января, 13:53
Крупные авиакатастрофы в мире в 2017-2020 годах
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Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныИранУкраинаВ мире
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