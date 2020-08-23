https://ria.ru/20200823/boeing-1576196073.html

Власти Ирана рассказали о расследовании крушения украинского Boeing

Бортовые самописцы записывали разговоры экипажа украинского самолета, сбитого в Иране, после взрыва первой ракеты, сообщил глава Организации гражданской авиации РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T12:30

2020-08-23T12:30

2020-08-23T13:04

крушение украинского самолета в иране

франция

иран

сша

украина

в мире

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<strong>ТЕГЕРАН, 23 авг — РИА Новости.</strong> Бортовые самописцы записывали разговоры экипажа украинского самолета, сбитого в <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иране</a>, после взрыва первой ракеты, сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехгани Зангане.Он прокомментировал состоявшуюся во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> в июле расшифровку бортовых самописцев украинского самолета, заявив, что она прошла в соответствии с международными стандартами, присутствовали представители <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> как страны — производителя самолета, <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, которой принадлежало воздушное судно, Франции, предоставившей услуги, и Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Технических проблем при расшифровке не возникло.По его словам, экипаж до последнего момента контролировал самолет, а по переговорам внутри кабины можно судить, что двигатели лайнера работали.В то же время он отметил, что вторая ракета достигла самолета спустя 25 секунд.По его словам, отключение речевого самописца и регистратора полетных данных произошло спустя 19 секунд из-за попадания обломков первой ракеты в воздушное судно.Дехгани Зангане призвал отказаться от политизации вопроса, сообщив, что полученные с самописцев данные есть также у представителей вовлеченных в процесс стран.Организация ранее в отдельном докладе сообщала, что катастрофе предшествовала "цепочка событий", начиная с перемещения расчета ПВО в другое место, после этого комплекс не был перенастроен с учетом нового географического положения "из-за человеческой ошибки", что привело к погрешностям в определении данных при обнаружении целей.В частности, украинский самолет, летевший на самом деле в северо-западном направлении от <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a>, был воспринят как объект, следующий с юго-запада в сторону Тегерана (Иран в это время ожидал возможного ответа на удар по базе с американскими военными в Ираке).Оператор комплекса также не получил разрешения на запуск ракет после того, как украинский самолет был определен как "вражеская цель".Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, всему виной человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

https://ria.ru/20200730/1575193537.html

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франция

иран

сша

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение украинского самолета в иране, франция, иран, сша, украина, в мире