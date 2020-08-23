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Власти Ирана рассказали о расследовании крушения украинского Boeing
Бортовые самописцы записывали разговоры экипажа украинского самолета, сбитого в Иране, после взрыва первой ракеты, сообщил глава Организации гражданской авиации РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T12:30
2020-08-23T13:04
крушение украинского самолета в иране
франция
иран
сша
украина
в мире
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<strong>ТЕГЕРАН, 23 авг — РИА Новости.</strong> Бортовые самописцы записывали разговоры экипажа украинского самолета, сбитого в <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иране</a>, после взрыва первой ракеты, сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехгани Зангане.Он прокомментировал состоявшуюся во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> в июле расшифровку бортовых самописцев украинского самолета, заявив, что она прошла в соответствии с международными стандартами, присутствовали представители <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> как страны — производителя самолета, <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, которой принадлежало воздушное судно, Франции, предоставившей услуги, и Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Технических проблем при расшифровке не возникло.По его словам, экипаж до последнего момента контролировал самолет, а по переговорам внутри кабины можно судить, что двигатели лайнера работали.В то же время он отметил, что вторая ракета достигла самолета спустя 25 секунд.По его словам, отключение речевого самописца и регистратора полетных данных произошло спустя 19 секунд из-за попадания обломков первой ракеты в воздушное судно.Дехгани Зангане призвал отказаться от политизации вопроса, сообщив, что полученные с самописцев данные есть также у представителей вовлеченных в процесс стран.Организация ранее в отдельном докладе сообщала, что катастрофе предшествовала "цепочка событий", начиная с перемещения расчета ПВО в другое место, после этого комплекс не был перенастроен с учетом нового географического положения "из-за человеческой ошибки", что привело к погрешностям в определении данных при обнаружении целей.В частности, украинский самолет, летевший на самом деле в северо-западном направлении от <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a>, был воспринят как объект, следующий с юго-запада в сторону Тегерана (Иран в это время ожидал возможного ответа на удар по базе с американскими военными в Ираке).Оператор комплекса также не получил разрешения на запуск ракет после того, как украинский самолет был определен как "вражеская цель".Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, всему виной человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
https://ria.ru/20200730/1575193537.html
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франция
иран
сша
украина
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крушение украинского самолета в иране, франция, иран, сша, украина, в мире

Власти Ирана рассказали о расследовании крушения украинского Boeing

12:30 23.08.2020 (обновлено: 13:04 23.08.2020)
11251
© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 авг — РИА Новости. Бортовые самописцы записывали разговоры экипажа украинского самолета, сбитого в Иране, после взрыва первой ракеты, сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехгани Зангане.
Он прокомментировал состоявшуюся во Франции в июле расшифровку бортовых самописцев украинского самолета, заявив, что она прошла в соответствии с международными стандартами, присутствовали представители США как страны — производителя самолета, Украины, которой принадлежало воздушное судно, Франции, предоставившей услуги, и Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Технических проблем при расшифровке не возникло.
По его словам, экипаж до последнего момента контролировал самолет, а по переговорам внутри кабины можно судить, что двигатели лайнера работали.

"Речевой самописец записывал еще 19 секунд после взрыва первой ракеты", — сказал чиновник, слова которого приводятся в релизе организации.

В то же время он отметил, что вторая ракета достигла самолета спустя 25 секунд.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
30 июля, 23:27
Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
По его словам, отключение речевого самописца и регистратора полетных данных произошло спустя 19 секунд из-за попадания обломков первой ракеты в воздушное судно.
Дехгани Зангане призвал отказаться от политизации вопроса, сообщив, что полученные с самописцев данные есть также у представителей вовлеченных в процесс стран.
Организация ранее в отдельном докладе сообщала, что катастрофе предшествовала "цепочка событий", начиная с перемещения расчета ПВО в другое место, после этого комплекс не был перенастроен с учетом нового географического положения "из-за человеческой ошибки", что привело к погрешностям в определении данных при обнаружении целей.
В частности, украинский самолет, летевший на самом деле в северо-западном направлении от Тегерана, был воспринят как объект, следующий с юго-запада в сторону Тегерана (Иран в это время ожидал возможного ответа на удар по базе с американскими военными в Ираке).
Крушение украинского лайнера в Иране
© AFP 2020 / ISNA / Rohhollah Vadati

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
1 из 11

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".

© AFP 2020 / ISNA / Rohhollah Vadati
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05:44 мск.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране, 8 января 2020
2 из 11

По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05:44 мск.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
© AFP 2020 / ISNA / Rohhollah Vadati

Он потерпел крушение вскоре после взлета.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
3 из 11

Он потерпел крушение вскоре после взлета.

© AFP 2020 / ISNA / Rohhollah Vadati
© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee

На его борту находились 179 человек.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
4 из 11

На его борту находились 179 человек.

© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee
© AFP 2020 / ISNA / Rohhollah Vadati

При крушении никто не выжил.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
5 из 11

При крушении никто не выжил.

© AFP 2020 / ISNA / Rohhollah Vadati
© AFP 2020 / ISNA / Borna Ghassemi

Большинство пассажиров разбившегося самолета — иранцы.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
6 из 11

Большинство пассажиров разбившегося самолета — иранцы.

© AFP 2020 / ISNA / Borna Ghassemi
© AFP 2020 / ISNA / Rohhollah Vadati

Среди них также были граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
7 из 11

Среди них также были граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.

© AFP 2020 / ISNA / Rohhollah Vadati
© AFP 2020

Россиян среди пассажиров не было.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
8 из 11

Россиян среди пассажиров не было.

© AFP 2020
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, сообщили в международном аэропорту Тегерана.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
9 из 11

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, сообщили в международном аэропорту Тегерана.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
© AFP 2020

Тегеран и Киев исключают версию теракта.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
10 из 11

Тегеран и Киев исключают версию теракта.

© AFP 2020
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
11 из 11

Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
1 из 11

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".

© AFP 2020 / ISNA / Rohhollah Vadati
2 из 11

По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05:44 мск.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
3 из 11

Он потерпел крушение вскоре после взлета.

© AFP 2020 / ISNA / Rohhollah Vadati
4 из 11

На его борту находились 179 человек.

© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee
5 из 11

При крушении никто не выжил.

© AFP 2020 / ISNA / Rohhollah Vadati
6 из 11

Большинство пассажиров разбившегося самолета — иранцы.

© AFP 2020 / ISNA / Borna Ghassemi
7 из 11

Среди них также были граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.

© AFP 2020 / ISNA / Rohhollah Vadati
8 из 11

Россиян среди пассажиров не было.

© AFP 2020
9 из 11

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, сообщили в международном аэропорту Тегерана.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
10 из 11

Тегеран и Киев исключают версию теракта.

© AFP 2020
11 из 11

Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
Оператор комплекса также не получил разрешения на запуск ракет после того, как украинский самолет был определен как "вражеская цель".
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, всему виной человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
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Крушение украинского самолета в ИранеФранцияИранСШАУкраинаВ мире
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