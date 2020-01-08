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https://ria.ru/20200108/1563178094.html
Возгорание двигателя назвали причиной крушения самолета в Иране
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РИА Новости
Возгорание двигателя назвали причиной крушения самолета в Иране
КАИР, 8 янв - РИА Новости. Возгорание двигателя стало причиной крушения украинского пассажирского самолета после взлета из Тегерана, сообщил агентству IRNA официальный представитель международного аэропорта Тегерана.
2020-01-08T09:04+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=91455773&type=mp4
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Возгорание двигателя назвали причиной крушения самолета в Иране

09:04 08.01.2020 (обновлено: 11:42 08.01.2020)
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© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранСитуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
КАИР, 8 янв - РИА Новости. Возгорание двигателя стало причиной крушения украинского пассажирского самолета после взлета из Тегерана, сообщил агентству IRNA официальный представитель международного аэропорта Тегерана.
"Украинский самолет вылетел сегодня утром из аэропорта Тегерана в Киев, но из-за возгорания двигателя по причине технической неисправности он разбился неподалеку от аэропорта к югу от Тегерана", - сказал представитель аэропорта.
Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. На борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. МИД Украины со ссылкой на предварительные данные авиакомпании "Международные авиалинии Украины" сообщил, что пассажиры и экипаж самолета погибли.
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Крушение украинского самолета в ИранеТегеран (город)ИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Еще один гвоздь в гроб фирмы Боинг с её 837.
8 января, 09:13
Валерий Камаев
84201127
Боинги падают как мухи по осени. Крайне не надежный самолет. Тысячу раз подумайте прежде чем лететь на этом мусоре.
8 января, 09:17
Вадим Сталли
70105119
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