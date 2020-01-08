Возгорание двигателя назвали причиной крушения самолета в Иране
КАИР, 8 янв - РИА Новости. Возгорание двигателя стало причиной крушения украинского пассажирского самолета после взлета из Тегерана, сообщил агентству IRNA официальный представитель международного аэропорта Тегерана.
КАИР, 8 янв - РИА Новости. Возгорание двигателя стало причиной крушения украинского пассажирского самолета после взлета из Тегерана, сообщил агентству IRNA официальный представитель международного аэропорта Тегерана.
"Украинский самолет вылетел сегодня утром из аэропорта Тегерана в Киев, но из-за возгорания двигателя по причине технической неисправности он разбился неподалеку от аэропорта к югу от Тегерана", - сказал представитель аэропорта.
Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. На борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. МИД Украины со ссылкой на предварительные данные авиакомпании "Международные авиалинии Украины" сообщил, что пассажиры и экипаж самолета погибли.
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