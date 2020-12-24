https://ria.ru/20201224/zakharova-1590339282.html
Биография Марии Захаровой
Биография Марии Захаровой
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Владимировна Захарова родилась 24 декабря 1975 года в семье дипломата. Ее отец, Владимир Захаров,... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T00:37
2020-12-24T00:37
2020-12-24T00:37
мария захарова
справки
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Директор департамента информации и печати МИД России Мария Владимировна Захарова родилась 24 декабря 1975 года в семье дипломата. Ее отец, Владимир Захаров, долгие годы работал в МИД СССР, в 1981 году был назначен на дипломатическую работу в КНР, с 2001 года представлял Россию в Шанхайской организации сотрудничества. В 2014 году Владимир Захаров оставил дипломатическую работу и занялся преподавательской деятельностью. Мать, Ирина Захарова, – кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ, старший научный сотрудник отдела эстетического воспитания детей и юношества ГМИИ им. А. С. Пушкина. В 1998 году Мария Захарова окончила МГИМО (У) МИД России, факультет международной информации по специальности журналист-международник. Кандидат исторических наук (2003).После окончания университета поступила на работу в систему МИД России. Была редактором ежемесячного издания "Дипломатический вестник". Исполняла обязанности начальника отдела оперативного мониторинга СМИ Департамента информации и печати. В 2005-2008 годах была руководителем пресс-службы Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке (США). В 2008-2011 годах занимала различные должности в центральном аппарате МИД РФ.В 2011-2015 годах была заместителем директора департамента информации и печати МИД России. 10 августа 2015 года назначена директором департамента информации и печати МИД РФ.Член Совета по внешней и оборонной политике России, входит в состав коллегии МИД России. Владеет английским и китайским языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.Награждена Орденом Почета (2020), Орденом Дружбы (2017). Имеет благодарность президента РФ (2013).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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мария захарова, справки
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Владимировна Захарова родилась 24 декабря 1975 года
в семье дипломата. Ее отец, Владимир Захаров, долгие годы работал
в МИД СССР, в 1981 году был назначен на дипломатическую работу в КНР, с 2001 года представлял Россию в Шанхайской организации сотрудничества. В 2014 году Владимир Захаров оставил дипломатическую работу и занялся преподавательской деятельностью. Мать, Ирина Захарова
, – кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ, старший научный сотрудник отдела эстетического воспитания детей и юношества ГМИИ им. А. С. Пушкина.
В 1998 году Мария Захарова окончила
МГИМО (У) МИД России, факультет международной информации по специальности журналист-международник. Кандидат исторических наук (2003).
После окончания университета поступила на работу в систему МИД России. Была редактором ежемесячного издания "Дипломатический вестник". Исполняла обязанности начальника отдела оперативного мониторинга СМИ Департамента информации и печати.
В 2005-2008 годах была руководителем пресс-службы Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке (США).
В 2008-2011 годах занимала различные должности в центральном аппарате МИД РФ.
В 2011-2015 годах была заместителем директора департамента информации и печати МИД России.
10 августа 2015 года назначена
директором департамента информации и печати МИД РФ.
Член Совета
по внешней и оборонной политике России, входит в состав коллегии
МИД России.
Владеет английским и китайским языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Награждена Орденом Почета (2020
), Орденом Дружбы (2017
).
Имеет благодарность президента РФ (2013
).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников