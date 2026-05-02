Захарова заявила, что финансирование терроризма стало традицией в Европе - РИА Новости, 02.05.2026
09:32 02.05.2026
Захарова заявила, что финансирование терроризма стало традицией в Европе

Захарова: финансирование терроризма стало традицией в современной Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финансирование терроризма стало традицией в современной Европе, заявила Мария Захарова
  • Официальный представитель МИД отметила, что Европа закрыла глаза на нежелание Киева расследовать трагедию в одесском Доме профсоюзов.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Финансирование терроризма стало традицией в современной Европе, закрывшей глаза на нежелание Киева расследовать трагедию в одесском Доме профсоюзов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ее комментарии на сайте МИД по случаю годовщины трагедии отмечается, что власти Украины явно не заботятся о доведении до конца расследования, несмотря на обещания на этот счет.
«
"На финансовой и моральной помощи Киеву это никак не сказывается. Очевидно, что в современной Европе поощрение нацизма и финансирование терроризма стало традицией", - подчеркнула Захарова.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая сторонники госпереворота и националисты разрушили лагерь активистов. Атакованные укрылись в Доме профсоюзов, который радикалы подожгли. По многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы сторонников "майдана" стреляли. Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. Большая часть погибших - люди, сгоревшие заживо в Доме профсоюзов.
