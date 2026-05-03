Рейтинг@Mail.ru
Россия будет добиваться реакции на преступления Киева, заявила Захарова - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 03.05.2026 (обновлено: 09:52 03.05.2026)
Россия будет добиваться реакции на преступления Киева, заявила Захарова

Захарова призвала Запад не прятать голову в песок из-за преступлений Киева

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия продолжит добиваться от международных институтов реакции на преступления украинских властей, заявила Мария Захарова.
  • Она отметила, что международные институты закрывают глаза на преступления Киева против мирного населения, включая сотрудников СМИ.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия продолжит добиваться от международных институтов предметной реакции на каждое преступление украинских властей против российских журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя ситуацию в сфере информации и коммуникаций по случаю Всемирного дня свободы печати, она констатировала ее продолжающуюся деградацию.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Запад продолжает вредить России руками Киева, заявили в МИД
2 мая, 08:33
"В основе этого регресса – нацеленность государств "коллективного Запада" и его стран-сателлитов на бескомпромиссную стерилизацию своего информационного пространства и зачистку от любых проявлений инакомыслия", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.
Как указала официальный представитель МИД, нарушения профессиональных прав российских журналистов и СМИ "лицемерными "поборниками" свободы слова" принимают все новые, "зачастую омерзительные формы", вплоть до сфабрикованных уголовных дел против неугодных журналистов и вольнодумцев, угроз, насилия и различных видов давления не только в отношении самих корреспондентов, но и членов их семей.
"Неприкрытое наступление Запада на сами принципы здорового демократического общества и фундаментальные права человека осуществляется на фоне единодушного молчания профильных международных структур, таких как ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН и ОБСЕ, чей долг и смысл существования заключается в недопущении подобных проявлений", - заявила Захарова.
Как отметила официальный представитель российского МИД, международные институты продолжают закрывать глаза "на чудовищные преступления киевского режима против мирного населения, к которому по международному гуманитарному праву относятся сотрудники СМИ".
"За редким исключением они предпочитают не замечать сознательные убийства и нападения на отечественных журналистов и военкоров, как правило ограничиваясь бессодержательными ремарками и пустословием. Мы, в свою очередь, не позволим им прятать голову в песок в стремлении выгородить украинских головорезов и их западных кураторов и продолжим настойчиво добиваться предметной реакции на каждый факт преступления или теракта в отношении российских граждан", - подчеркнула Захарова.
Фото военкора Ивана Зуева на фасаде здания медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
МИД потребовал от ОБСЕ отреагировать на убийство военкора РИА Новости Зуева
17 октября 2025, 12:49
 
РоссияМария ЗахароваЮНЕСКОООНОБСЕПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала