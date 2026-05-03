Россия будет добиваться реакции на преступления Киева, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия продолжит добиваться от международных институтов реакции на преступления украинских властей, заявила Мария Захарова.
- Она отметила, что международные институты закрывают глаза на преступления Киева против мирного населения, включая сотрудников СМИ.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия продолжит добиваться от международных институтов предметной реакции на каждое преступление украинских властей против российских журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя ситуацию в сфере информации и коммуникаций по случаю Всемирного дня свободы печати, она констатировала ее продолжающуюся деградацию.
"В основе этого регресса – нацеленность государств "коллективного Запада" и его стран-сателлитов на бескомпромиссную стерилизацию своего информационного пространства и зачистку от любых проявлений инакомыслия", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.
Как указала официальный представитель МИД, нарушения профессиональных прав российских журналистов и СМИ "лицемерными "поборниками" свободы слова" принимают все новые, "зачастую омерзительные формы", вплоть до сфабрикованных уголовных дел против неугодных журналистов и вольнодумцев, угроз, насилия и различных видов давления не только в отношении самих корреспондентов, но и членов их семей.
"Неприкрытое наступление Запада на сами принципы здорового демократического общества и фундаментальные права человека осуществляется на фоне единодушного молчания профильных международных структур, таких как ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН и ОБСЕ, чей долг и смысл существования заключается в недопущении подобных проявлений", - заявила Захарова.
Как отметила официальный представитель российского МИД, международные институты продолжают закрывать глаза "на чудовищные преступления киевского режима против мирного населения, к которому по международному гуманитарному праву относятся сотрудники СМИ".
"За редким исключением они предпочитают не замечать сознательные убийства и нападения на отечественных журналистов и военкоров, как правило ограничиваясь бессодержательными ремарками и пустословием. Мы, в свою очередь, не позволим им прятать голову в песок в стремлении выгородить украинских головорезов и их западных кураторов и продолжим настойчиво добиваться предметной реакции на каждый факт преступления или теракта в отношении российских граждан", - подчеркнула Захарова.
