Захарова рассказала, какую из работ своей матери любит больше всего

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала РИА Новости, что из художественных работ своей матери, заслуженного деятеля искусств России Ирины Захаровой, больше всего любит контрастное панно "Древо жизни". Во вторник в Национальном музее искусства и фотографии ("Галерея на Мосфильме") открылась выставка работ ведущего специалиста по культуре Китая, ведущего научного сотрудника ГМИИ имени А. С. Пушкина, заслуженного деятеля искусств России Ирины Захаровой. "Древо жизни", панно, созданное в 2011 году. В нем использовано вязание, пряжа, текстиль", - сказала агентству Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, какую из работ матери она любит больше всего. По ее словам, многие экспонаты были привезены на выставку с дачи. "Мама использовала для своих работ буквально все, что было под рукой", - добавила собеседница агентства.
