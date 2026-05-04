Захарова пошутила над костюмом Карла III на встрече с Трампом

Карл III прибыл в США с визитом, и во вторник он выступит перед конгрессом — это будет первая речь члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично назвала костюм короля Великобритании Карла III на его встрече с президентом США Дональдом Трампом примером "знаменитой британской школы дизайна".
"Слева, видимо, знаменитая британская школа дизайна", - написала она в своем Telegram канале, приложив совместное фото Трампа и Карла. Костюм британского монарха выглядит слегка помятым.
Как отметила Захарова, за два дня модерация в сервисе "Яндекс картинки" убрала фотографии "этого модного великолепия с первых строк, куда пониже".
"Хотя переговоры случились буквально на днях, но этот во всех смыслах "лук", найти уже затруднительно. Совпадение? Конечно", - добавила она, поставив смайлик с улыбкой.
В понедельник Карл III прибыл в США с визитом. Во вторник король выступил перед конгрессом. Это была первая речь члена британской королевской семьи перед обеими палатами конгресса с 1991 года. Тогда королева Елизавета II первой из британских монархов выступила перед американскими законодателями. В своем выступлении Карл III отметил, что мир вступил в новую эпоху, которая более изменчива и опасна, чем та, при которой покойная королева Елизавета II обращалась к конгрессу в 1991 году.