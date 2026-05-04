Захарова: политика Трампа противоречит выдаче гражданства детям дипломатов - РИА Новости, 04.05.2026
00:40 04.05.2026
Захарова: политика Трампа противоречит выдаче гражданства детям дипломатов

Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Навязывание американскими властями гражданства США детям сотрудников российских загранучреждений противоречит миграционной политике президента Трампа, заявила Мария Захарова.
  • США депортируют тысячи человек, которые годами пытались натурализоваться, несмотря на антииммиграционную кампанию Белого дома, отметила представитель МИД РФ.
  • Американцы нарушают соглашение с ООН о принимающем государстве — не выдают визы иностранным дипломатам, которые едут на мероприятия в штаб-квартире ООН, напомнила Захарова.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Навязывание американскими властями гражданства Соединенных Штатов детям сотрудников российских загранучреждений противоречит миграционной политике президента США Дональда Трампа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, власти США начали распространять американское гражданство на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия "буквально насильно" под предлогом закрепленного в Конституции США "права почвы" и якобы ограниченного характера консульского иммунитета.
Официальный представитель МИД РФ напомнила, что при этом США депортируют тысячи человек, которые годами пытались натурализоваться, умоляя дать им гражданство или хоть какой-то документ.
"Президент США Трамп ведет линию на прекращение автоматической выдачи гражданства родившимся в американской юрисдикции детям-иностранцам. Белый дом, минюст и министерство внутренней безопасности США развернули масштабную, не имеющую прецедентов антииммиграционную кампанию", - написала Захарова в статье для газеты "Ведомости".
Она также напомнила, что американцы систематически нарушают соглашение с ООН о принимающем государстве - не выдают визы иностранным дипломатам, которые едут на профильные мероприятия в штаб-квартире ООН. В качестве одного из последних примеров Захарова упомянула срыв участия замдиректора департамента информации и печати МИД России в ежегодном заседании Комитета по информации Генассамблеи ООН в конце апреля.
"На этом фоне такая демонстративная "точечная заинтересованность" американских властей в детях сотрудников российских загранучреждений вызывает реальную тревогу. Нет, не за наших дипломатов, а за ментальное здоровье американских чиновников", - подчеркнула Захарова.
