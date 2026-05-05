МИД: нельзя допустить новый ущерб инфраструктуре Ирана и соседних стран

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Необходимо не допустить возвращения к насилию и ущербу инфраструктуре Ирана и соседних арабских государств при пробуксовке урегулирования конфликта в Персидском заливе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Необходимо не допустить рецидива насилия и нанесения ущерба гражданской инфраструктуре в результате ударов как по территории Ирана, так и соседних арабских государств", - говорится в комментарии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.