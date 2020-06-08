Эксперт объяснил присвоение высшего дипломатического ранга Захаровой

"Но в отличие от посланников, посол имеет ряд дополнительных подчеркнуто уважительных прав и привилегий. Например, когда чрезвычайный и полномочный посол уходит в отставку, то он всю оставшуюся жизнь имеет право выезжать за рубеж с дипломатическим паспортом. То есть посол – это фигура государственного значения, и государство стремится подчеркнуть, что заслуги этого лица очень высоко оценены. Захарову можно поздравить, для каждого дипломата это знаковое событие", - заключил собеседник агентства.