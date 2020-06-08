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2020-06-08T15:48
https://ria.ru/20200608/1572635490.html
Эксперт объяснил присвоение высшего дипломатического ранга Захаровой
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РИА Новости

Эксперт объяснил присвоение высшего дипломатического ранга Захаровой

15:48 08.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Присвоение официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой ранга чрезвычайного и полномочного посла связано с ее работой на должности директора информации и печати министерства, обычно этим шагом государство подчеркивает высокую оценку заслуг должностного лица, рассказал РИА Новости заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.
Президент России Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла.
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"Такой ранг Захаровой присвоили, по-видимому, учитывая ее предыдущую карьеру, в первую очередь, конечно, ее нахождение на должности директора департамента, которая в центральном аппарате МИД является третьей должностной ступенькой после министра и заместителя министра", - сказал Бакланов.
Эксперт уточнил, что ранг чрезвычайного и полномочного посла – высшая ступень дипломатической лестницы.
"Всего она состоит из 11 ступеней, начиная от атташе. Ранг посла присваиваются лицам, которые в течение достаточно продолжительного времени успешно работают на самых высоких дипломатических должностях и зарекомендовали себя как профессионалы самого высокого класса", - пояснил собеседник агентства.
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Он добавил, что ранее, примерно 20-30 лет назад, ранг посла присваивали при назначении на должность посла.
"Практика последних 15-20 лет существенно изменилась. Теперь он присваивается в результате уже проделанной успешной работы на каком-то высоком дипломатическом посту", - уточнил эксперт.
Он напомнил, что ранг чрезвычайного и полномочного посла, так же как ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго и первого класса, присваивается специальным указом президента РФ.
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"Но в отличие от посланников, посол имеет ряд дополнительных подчеркнуто уважительных прав и привилегий. Например, когда чрезвычайный и полномочный посол уходит в отставку, то он всю оставшуюся жизнь имеет право выезжать за рубеж с дипломатическим паспортом. То есть посол – это фигура государственного значения, и государство стремится подчеркнуть, что заслуги этого лица очень высоко оценены. Захарову можно поздравить, для каждого дипломата это знаковое событие", - заключил собеседник агентства.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ПутинПолитика
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