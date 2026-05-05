МИД предупредил о провокациях для срыва урегулирования иранского конфликта

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Участникам конфликта вокруг Ирана стоит быть бдительными из-за возможности провокаций со стороны отдельных сил, заинтересованных в срыве урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В условиях сохраняющейся в регионе напряженной обстановки любое действие может привести к возобновлению масштабной вооружённой конфронтации. Важно сохранять бдительность в отношении возможных провокаций со стороны отдельных сил, которые стремятся сорвать мирные усилия и не допустить общей стабилизации обстановки", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.