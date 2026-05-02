Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 02.05.2026 (обновлено: 09:36 02.05.2026) дополняется ...
Захарова рассказала о гарантии справедливости для жертв трагедии в Одессе

Захарова: выполнение целей СВО гарантирует справедливость после ЧП в Одессе

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выполнение задач СВО станет гарантией справедливости для погибших 2 мая 2014 года при поджоге украинскими националистами Дома профсоюзов в Одессе, заявила Захарова.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Выполнение задач спецоперации станет гарантией справедливости для погибших 2 мая 2014 года при поджоге украинскими националистами Дома профсоюзов в Одессе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Гарантией справедливости для жертв чудовищного преступления в одесском Доме профсоюзов станет успешное выполнение целей и задач специальной военной операции", - говорится в комментарии Захаровой по случаю годовщины трагедии в Одессе.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая сторонники госпереворота и националисты разрушили лагерь активистов. Атакованные укрылись в Доме профсоюзов, который радикалы подожгли. По многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы сторонников "майдана" стреляли. Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. Большая часть погибших - люди, сгоревшие заживо в Доме профсоюзов.
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Матвиенко заявила, что виновным в трагедии в Одессе вынесут приговор
07:46
 
В миреОдессаМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала