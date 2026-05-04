Захарова осудила навязывание гражданства США детям дипломатов
00:26 04.05.2026
Захарова осудила навязывание гражданства США детям дипломатов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва не признает навязывание американского гражданства членам семей сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на территории США.
  • Захарова подчеркнула, что произвольное предоставление гражданства США детям сотрудников может дать Вашингтону рычаг давления на персонал российских загранучреждений.
  • Дипломат выразила опасения относительно возможных похищений детей под предлогом ювенального права или других причин.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Москва не признает навязывание американского гражданства членам семей сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на территории США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская сторона не признает навязывания американского гражданства гражданам России, родившимся в семьях нашего дипломатического, административно-технического и консульского персонала в США", - написала Захарова в своей статье для газеты "Ведомости".
Дипломат подчеркнула, что произвольное предоставление гражданства США детям сотрудников потенциально дает Вашингтону рычаг недобросовестного давления на персонал российских загранучреждений.
"Вдруг ребенка похитят под предлогом, например, ювенального права или необходимости проверить его на предмет гендерного соответствия в рамках очередного витка "новой нормальности"? А таких примеров мы видим немало", - добавила она.
