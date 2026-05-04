Захарова осудила навязывание гражданства США детям дипломатов

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Москва не признает навязывание американского гражданства членам семей сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на территории США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вдруг ребенка похитят под предлогом, например, ювенального права или необходимости проверить его на предмет гендерного соответствия в рамках очередного витка "новой нормальности"? А таких примеров мы видим немало", - добавила она.