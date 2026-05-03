Захарова указала на историческую амнезию поляков в теме Второй мировой

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Варшаве забыли, благодаря кому Польша вошла в состав держав-победительниц и сооснователей ООН, теперь поляки претендуют на роль единственных покорителей столицы Третьего рейха, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне в Польше отметили "свой День взятия Берлина", написала она в своем Telegram-канале

"В программе празднования было сказано, что 2 мая 1945 года польские солдаты дивизии Тадеуша Костюшко вывесили бело-красный флаг на Колонне Победы. И ни слова о том, что поляки участвовали во взятии Берлина в составе 1-го Белорусского фронта Красной армии", - указала она.

По словам Захаровой, в отличие от тех, кто страдает от исторической амнезии, Россия сохраняет в памяти совместный путь советских и польских солдат к Победе.

Она подчеркнула, что чтят и героем Советского Союза: капитана Владислава Высоцкого, майора Юлиуша Хибнера / Гюбнера и рядовую Анелю Кживонь, которые в составе 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко участвовали в сражениях против фашистских захватчиков.

Захарова отметила, что в России памятники польским героям, которые сражались с нацистами, тщательно охраняются. Она также указала, что современная польская элита и значительная часть населения страны забыли, благодаря кому Польша вошла в число держав-победительниц и сооснователей ООН, прекратив быть "гиеной Европы".

Судя по всему, теперь поляки претендуют на роль единственных покорителей столицы Рейха, указала официальный представитель МИД.