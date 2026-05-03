16:06 03.05.2026 (обновлено: 00:45 04.05.2026)
Захарова указала на историческую амнезию поляков в теме Второй мировой

Захарова: Польша претендует на роль единственных покорителей Берлина

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что в Польше забыли, благодаря кому страна вошла в состав держав-победительниц и сооснователей ООН.
  • По ее словам, в Польше отметили «свой День взятия Берлина», умолчав о том, что поляки участвовали во взятии города в составе 1-го Белорусского фронта Красной армии.
  • Захарова подчеркнула, что Россия помнит о совместных усилиях советских и польских солдат в борьбе с фашизмом и бережно относится к памятникам польским героям на своей территории.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Варшаве забыли, благодаря кому Польша вошла в состав держав-победительниц и сооснователей ООН, теперь поляки претендуют на роль единственных покорителей столицы Третьего рейха, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне в Польше отметили "свой День взятия Берлина", написала она в своем Telegram-канале.
"В программе празднования было сказано, что 2 мая 1945 года польские солдаты дивизии Тадеуша Костюшко вывесили бело-красный флаг на Колонне Победы. И ни слова о том, что поляки участвовали во взятии Берлина в составе 1-го Белорусского фронта Красной армии", - указала она.
По словам Захаровой, в отличие от тех, кто страдает от исторической амнезии, Россия сохраняет в памяти совместный путь советских и польских солдат к Победе.
Она подчеркнула, что чтят и героем Советского Союза: капитана Владислава Высоцкого, майора Юлиуша Хибнера / Гюбнера и рядовую Анелю Кживонь, которые в составе 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко участвовали в сражениях против фашистских захватчиков.
Захарова отметила, что в России памятники польским героям, которые сражались с нацистами, тщательно охраняются. Она также указала, что современная польская элита и значительная часть населения страны забыли, благодаря кому Польша вошла в число держав-победительниц и сооснователей ООН, прекратив быть "гиеной Европы".
Судя по всему, теперь поляки претендуют на роль единственных покорителей столицы Рейха, указала официальный представитель МИД.
"Именно с целью переписывания истории и зачистки материального мемориально-исторического наследия, связанного с освобождением Красной армией Европы от нацистов, они и снесли в своей стране все памятники советским воинам-освободителям. Вот вам ещё один исторический фейк от современной Варшавы", - резюмировала она.
