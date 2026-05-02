09:42 02.05.2026
Запад 12 лет замалчивает трагедию в Одессе, заявил экс-премьер Украины

Цветы у портретов людей, погибших при пожаре 2 мая 2014 в Доме профсоюзов в Одессе. . Архивное фото
  • Запад замалчивает трагедию в одесском Доме профсоюзов, произошедшую 2 мая 2014 года, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
  • По его мнению, расследование трагедии возможно только при смене нынешней власти в Киеве.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Запад 12 лет замалчивает трагедию в одесском Доме профсоюзов из солидарности с преступниками, однако преступления такого масштаба не имеют срока давности, поделился мнением в беседе с РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Пожар в одесском Доме профсоюзов, жертвами которого стали 48 человек, а более 250 пострадали, произошел 2 мая 2014 года.
"Вы не найдете в западных средствах массовой информации ни одного комментария. 12 лет прошло - и нет никаких комментариев. Молчат, как воды в рот набрали. Официальные лица уже поменялись пять раз - и тоже молчат, никто не вспоминает", - сказал Азаров агентству.
По словам политика, такое молчание разоблачительно.
"Молчание говорит о чем? О солидарности тогдашней американской власти, европейских политиков. Солидарность с этими преступлениями - вот почему это молчание. Они сами себя разоблачают, замалчивая это преступление", - указал Азаров.
Расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов будет возможно лишь при условии, что нынешняя власть в Киеве сменится, подчеркнул политик.
"Тот новый режим, который придет на смену, он будет сам заинтересован в том, чтобы освободить свое политическое настоящее от такого страшного преступления. И он сам будет расследовать", - считает Азаров.
По его мнению, новой власти на Украине нужно будет расследовать не только это преступление, но и многие другие, совершенные в Донбассе и Мариуполе.
"Безусловно, те политики Украины, которые совесть не потеряли, они будут настаивать на том, чтобы было проведено расследование. Преступление такого масштаба не имеет срока давности", - заключил Азаров.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления.
В миреУкраинаОдессаКиевНиколай Азаров (политик)Мария ЗахароваЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
