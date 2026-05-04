Захарова: Россия будет требовать вывода детей дипломатов из юрисдикции США

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия будет требовать от американских властей подтверждения того, что дети российских дипломатов и консульских сотрудников не находятся под юрисдикцией США и обладают иммунитетом, предусмотренным международными соглашениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, власти США начали распространять американское гражданство на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия "буквально насильно" под предлогом закрепленного в Конституции США "права почвы" и якобы ограниченного характера консульского иммунитета.
"Будем требовать от американцев подтверждения в каждом конкретном случае, что новорожденный не находится под юрисдикцией США и обладает всеми иммунитетами и привилегиями, предусмотренными Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях, а также двусторонними договоренностями",- сказала она в своей статье для газеты "Ведомости".