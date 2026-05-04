Американские чиновники плетут интриги за спиной Трампа, заявила Захарова

По мнению дипломата, таким образом американское "глубинное государство" нарушает одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа о запрете легализации незаконных мигрантов. Захарова назвала это примером упадка демократии в США.

В январе 2025 года Трамп подписал указ о прекращении автоматической выдачи гражданства родившимся на территории США детям иностранцев, отменив таким образом действовавшую более 150 лет практику на основе 14-й поправки к конституции. Американские СМИ сообщили, что Верховный суд США, скорее всего, выступит против отмены этого принципа.