Американские чиновники плетут интриги за спиной Трампа, заявила Захарова - РИА Новости, 04.05.2026
02:02 04.05.2026
Американские чиновники плетут интриги за спиной Трампа, заявила Захарова

© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Американские чиновники плетут интриги за спиной президента Дональда Трампа, навязывая детям российских консульских работников гражданство США вопреки миграционной политике главы Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, власти США начали распространять американское гражданство на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия "буквально насильно" под предлогом закрепленного в Конституции США "права почвы" и якобы ограниченного характера консульского иммунитета.
"Пока президент Трамп пытается навести порядок в американской миграционной баланде, сваренной предшественниками, его же собственные сотрудники за спиной занимаются интригами - наводят порчу на и без того хворающие российско-американские отношения как раз на ниве миграции", - написала Захарова в статье в "Ведомостях".
По мнению дипломата, таким образом американское "глубинное государство" нарушает одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа о запрете легализации незаконных мигрантов. Захарова назвала это примером упадка демократии в США.
Дипломат отметила, что Соединенные Штаты систематически нарушают соглашение с ООН, не выдавая визы иностранным дипломатам, направляемым на профильные мероприятия в штаб-квартире организации. На фоне этого "точечная заинтересованность" в детях сотрудников российских загранучреждений вызывает тревогу.
В январе 2025 года Трамп подписал указ о прекращении автоматической выдачи гражданства родившимся на территории США детям иностранцев, отменив таким образом действовавшую более 150 лет практику на основе 14-й поправки к конституции. Американские СМИ сообщили, что Верховный суд США, скорее всего, выступит против отмены этого принципа.
