Захарова назвала понятие справедливости на Украине оксюмороном

"Судебный процесс по этому делу стал фарсом – жертв пытались сделать виновными, а упивающиеся своей безнаказанностью националисты вволю поглумились над стороной защиты, судейскими коллегиями и родственниками убитых", - говорится также в комментарии Захаровой.

В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая сторонники госпереворота и националисты разрушили лагерь активистов. Атакованные укрылись в Доме профсоюзов, который радикалы подожгли. По многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы сторонников "майдана" стреляли. Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. Большая часть погибших - люди, сгоревшие заживо в Доме профсоюзов.