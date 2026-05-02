Захарова назвала понятие справедливости на Украине оксюмороном

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Понятие справедливости стало несовместимым с современной Украиной при бесправии и тотальной коррупции в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Само слово "справедливость" в условиях правового произвола, бесправия и тотальной коррупции на современной Украине превратилось в оксюморон", - отметила Захарова.
Дипломат добавила, что усилия украинских властей и правоохранителей применительно к трагедии в Одессе были направлены на сокрытие правды.
"Судебный процесс по этому делу стал фарсом – жертв пытались сделать виновными, а упивающиеся своей безнаказанностью националисты вволю поглумились над стороной защиты, судейскими коллегиями и родственниками убитых", - говорится также в комментарии Захаровой.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая сторонники госпереворота и националисты разрушили лагерь активистов. Атакованные укрылись в Доме профсоюзов, который радикалы подожгли. По многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы сторонников "майдана" стреляли. Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. Большая часть погибших - люди, сгоревшие заживо в Доме профсоюзов.