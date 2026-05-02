Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 02.05.2026
Захарова назвала понятие справедливости на Украине оксюмороном

Захарова: понятие справедливости стало несовместимым с современной Украиной

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Мария Захарова
 Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала понятие справедливости на Украине оксюмороном из-за правового произвола, бесправия и тотальной коррупции.
  • Она отметила, что судебный процесс по трагедии в Одессе стал фарсом, а жертв пытались сделать виновными.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Понятие справедливости стало несовместимым с современной Украиной при бесправии и тотальной коррупции в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ее комментарии на сайте МИД по случаю годовщины трагедии в одесском Доме профсоюзов подчеркивается, что власти Украины дали обещания расследовать те события в Одессе, но не стремятся к справедливости на самом деле.
"Само слово "справедливость" в условиях правового произвола, бесправия и тотальной коррупции на современной Украине превратилось в оксюморон", - отметила Захарова.
Дипломат добавила, что усилия украинских властей и правоохранителей применительно к трагедии в Одессе были направлены на сокрытие правды.
"Судебный процесс по этому делу стал фарсом – жертв пытались сделать виновными, а упивающиеся своей безнаказанностью националисты вволю поглумились над стороной защиты, судейскими коллегиями и родственниками убитых", - говорится также в комментарии Захаровой.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая сторонники госпереворота и националисты разрушили лагерь активистов. Атакованные укрылись в Доме профсоюзов, который радикалы подожгли. По многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы сторонников "майдана" стреляли. Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. Большая часть погибших - люди, сгоревшие заживо в Доме профсоюзов.
В миреУкраинаОдессаРоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала