Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова заявила, что представители западного шоу-бизнеса не выключены из политического процесса.
- Так она прокомментировала новую книгу актера Жан Рено с антироссийскими мотивами.
- В качестве примера представитель МИД привела выступления Джорджа Клуни, визиты Анджелины Джоли на Украину и участие в политике Ричарда Гира и Умы Турман.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Представители западного шоу-бизнеса не выключены из политического процесса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новую книгу актера Жан Рено с антироссийскими мотивами.
"Западный шоу-бизнес, и вы можете посмотреть по истории практически всех крупнейших звезд этого самого шоу-бизнеса, устроен так: они не имеют вот этой выключенности из политического процесса", - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".
В качестве примера Захарова привела выступление Джорджа Клуни в ООН, где он высказался по теме Судана, визиты Анджелины Джоли на Украину, после которых американская актриса начала рассказывать небылицы. Также включены в политику Ричард Гир и Ума Турман.
Как отметила Захарова, все их политические высказывания были проплачены.
"Платят деньги, платят контракты. Это делается через фонды, которые имеют подписку, связанную с соответствующими государственными структурами, спецслужбами и так далее", - пояснила она.
