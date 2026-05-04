Захарова высказалась о навязывании гражданства США детям дипломатов

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Симптоматично, что Госдеп занялся незаконной раздачей американского гражданства детям сотрудников российских дипмиссий именно сейчас, когда РФ и США пытаются устранить "раздражители" в отношениях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой , власти США начали распространять американское гражданство на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия "буквально насильно" под предлогом закрепленного в Конституции США "права почвы" и якобы ограниченного характера консульского иммунитета.

"Симптоматично, что нынешняя активизация Госдепартамента в деле незаконной раздачи американского гражданства детям сотрудников российских дипмиссий, которое им не нужно, но и от которого отказаться местные власти не дают, происходит именно сейчас, когда на основе договоренностей лидеров России и США предпринимаются как раз попытки устранения таких "раздражителей", - написала она в статье для газеты " Ведомости ".

Пункт о гражданстве в отношении детей иностранных дипломатов прописан чуть ли не во всех внутренних нормативных правилах США, отметила Захарова.

"Этому моменту посвящена целая глава в стратегическом руководстве Службы гражданства и иммиграции США, а также пункт в Кодексе федеральных правил", - подчеркнула она.

По ее словам, в этих документах четко обозначено, что дети иностранных дипломатов не получают американского гражданства по "праву почвы", так как обладают дипломатическим иммунитетом и не подчиняются в полной мере юрисдикции страны пребывания.