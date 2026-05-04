Захарова высказалась о навязывании гражданства США детям дипломатов
00:19 04.05.2026
Захарова высказалась о навязывании гражданства США детям дипломатов

Захарова: показательно, что гражданство США навязывается детям дипломатов сейчас

  • Мария Захарова заявила, что США начали распространять американское гражданство на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия.
  • По словам Захаровой, это происходит под предлогом «права почвы», несмотря на попытки устранения «раздражителей» в отношениях между РФ и США.
  • Захарова подчеркнула, что в нормативных документах США четко обозначено, что дети иностранных дипломатов не получают американского гражданства по «праву почвы», так как обладают дипломатическим иммунитетом.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Симптоматично, что Госдеп занялся незаконной раздачей американского гражданства детям сотрудников российских дипмиссий именно сейчас, когда РФ и США пытаются устранить "раздражители" в отношениях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, власти США начали распространять американское гражданство на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия "буквально насильно" под предлогом закрепленного в Конституции США "права почвы" и якобы ограниченного характера консульского иммунитета.
"Симптоматично, что нынешняя активизация Госдепартамента в деле незаконной раздачи американского гражданства детям сотрудников российских дипмиссий, которое им не нужно, но и от которого отказаться местные власти не дают, происходит именно сейчас, когда на основе договоренностей лидеров России и США предпринимаются как раз попытки устранения таких "раздражителей", - написала она в статье для газеты "Ведомости".
Пункт о гражданстве в отношении детей иностранных дипломатов прописан чуть ли не во всех внутренних нормативных правилах США, отметила Захарова.
"Этому моменту посвящена целая глава в стратегическом руководстве Службы гражданства и иммиграции США, а также пункт в Кодексе федеральных правил", - подчеркнула она.
По ее словам, в этих документах четко обозначено, что дети иностранных дипломатов не получают американского гражданства по "праву почвы", так как обладают дипломатическим иммунитетом и не подчиняются в полной мере юрисдикции страны пребывания.
"Американская сторона всегда так гордилась своим прецедентным правом, что полное игнорирование и этого хорошо известного юристам решения дает совершенно однозначную характеристику действиям внешнеполитического ведомства США", - резюмировала Захарова.
