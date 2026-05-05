18:40 05.05.2026 (обновлено: 18:55 05.05.2026)
МИД России призвал все стороны в иранском конфликте проявить выдержку

Захарова: Россия призывает все стороны иранского конфликта проявлять выдержку

Здание МИД России в Москве
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия призывает стороны конфликта вокруг Ирана проявлять выдержку и сдержанность на фоне пробуксовки переговорного процесса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На этом фоне (пробуксовки переговорного процесса по урегулированию ситуации в зоне Персидского залива - ред.) обращаемся с настоятельным призывом ко всем сторонам проявлять максимальную выдержку и сдержанность", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.
РоссияМоскваМария ЗахароваИранПерсидский заливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
