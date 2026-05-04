Краткий пересказ от РИА ИИ Госдеп США распространяет гражданство на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств под предлогом "права почвы", заявила Мария Захарова.

По ее словам, это началось в 2023 году, при этом никаких поправок в Конституцию США не вносилось и двусторонние конвенции о дипломатических и консульских сношениях ревизии не подвергались.

Россия будет требовать от американских властей подтверждения того, что дети дипломатов и консульских сотрудников обладают иммунитетом, предусмотренным международными соглашениями.

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Госдеп насильно распространяет гражданство США на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств под предлогом "права почвы", написала в статье для газеты " Госдеп насильно распространяет гражданство США на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств под предлогом "права почвы", написала в статье для газеты " Ведомости " официальный представитель МИД Мария Захарова.

« "Теперь Госдеп или те, кто стоит за американской дипломатической ширмой, начали распространять гражданство США на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия буквально насильно, под предлогом закрепленного в Конституции США "права почвы" и якобы ограниченного характера консульского иммунитета", — написала она.

По словам Захаровой , это началось в 2023 году, еще до победы Дональда Трампа на президентских выборах, с целью, возможно, "заложить мину" под него и "выставить в глупом свете" на фоне проводимой им политики по борьбе с наплывом мигрантов.

Как отметила Захарова, никаких поправок в этот период в американский высший закон не вносилось и двусторонние конвенции о дипломатических и консульских сношениях ревизии также не подвергались.

Представитель МИД назвала симптоматичным тот факт, что процесс раздачи гражданства происходит на фоне попыток Москвы и Вашингтона устранить "раздражители" в отношениях.

Пункт о гражданстве в отношении детей иностранных дипломатов прописан чуть ли не во всех внутренних нормативных правилах США, отметила Захарова. По ее словам, в этих документах четко обозначено, что дети дипломатических сотрудников не получают американского гражданства по "праву почвы", так как обладают иммунитетом и не подчиняются в полной мере юрисдикции страны пребывания.

Она также напомнила, что американцы систематически нарушают соглашение с ООН о принимающем государстве — не выдают визы иностранным дипломатам, которые едут на профильные мероприятия в штаб-квартире организации.