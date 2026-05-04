США распространяют гражданство на детей дипломатов, заявила Захарова
00:05 04.05.2026 (обновлено: 09:48 04.05.2026)
Захарова: на детей российских дипломатов насильно распространяют гражданство США

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдеп США распространяет гражданство на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств под предлогом "права почвы", заявила Мария Захарова.
  • По ее словам, это началось в 2023 году, при этом никаких поправок в Конституцию США не вносилось и двусторонние конвенции о дипломатических и консульских сношениях ревизии не подвергались.
  • Россия будет требовать от американских властей подтверждения того, что дети дипломатов и консульских сотрудников обладают иммунитетом, предусмотренным международными соглашениями.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Госдеп насильно распространяет гражданство США на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств под предлогом "права почвы", написала в статье для газеты "Ведомости" официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Теперь Госдеп или те, кто стоит за американской дипломатической ширмой, начали распространять гражданство США на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия буквально насильно, под предлогом закрепленного в Конституции США "права почвы" и якобы ограниченного характера консульского иммунитета", — написала она.

По словам Захаровой, это началось в 2023 году, еще до победы Дональда Трампа на президентских выборах, с целью, возможно, "заложить мину" под него и "выставить в глупом свете" на фоне проводимой им политики по борьбе с наплывом мигрантов.
Как отметила Захарова, никаких поправок в этот период в американский высший закон не вносилось и двусторонние конвенции о дипломатических и консульских сношениях ревизии также не подвергались.
Представитель МИД назвала симптоматичным тот факт, что процесс раздачи гражданства происходит на фоне попыток Москвы и Вашингтона устранить "раздражители" в отношениях.
Пункт о гражданстве в отношении детей иностранных дипломатов прописан чуть ли не во всех внутренних нормативных правилах США, отметила Захарова. По ее словам, в этих документах четко обозначено, что дети дипломатических сотрудников не получают американского гражданства по "праву почвы", так как обладают иммунитетом и не подчиняются в полной мере юрисдикции страны пребывания.
Она также напомнила, что американцы систематически нарушают соглашение с ООН о принимающем государстве — не выдают визы иностранным дипломатам, которые едут на профильные мероприятия в штаб-квартире организации.
Россия, подчеркнула Захарова, будет требовать от американских властей подтверждения того, что дети российских дипломатов и консульских сотрудников не находятся под юрисдикцией США и обладают иммунитетом, предусмотренным международными соглашениями.
