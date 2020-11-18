https://ria.ru/20201118/gladkov-1585257246.html

Биография Вячеслава Гладкова

Биография Вячеслава Гладкова

Вячеслав Владимирович Гладков родился 15 января 1969 года в селе Кучки Каменского района Пензенской области. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T21:29

2020-11-18T21:29

2020-11-18T21:35

политика

вячеслав гладков

справки

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Вячеслав Владимирович Гладков родился 15 января 1969 года в селе Кучки Каменского района Пензенской области.В 1996 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов имени Вознесенского (ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет) по специальности "менеджмент", в 2012-м – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте по специальности "Мастер делового администрирования - Master of Business Administration (МВА)". Кандидат экономических наук.В 1997 году работал экономистом в ОАО "Пензенское управление строительства" (ПУС), с 1997 по 2000 год занимал должность руководителя финансовой группы централизованной бухгалтерии ПУС.В 2002 году был начальником экономического отдела администрации города Заречный (Пензенская область) по экономике и развитию рыночных отношений.С 2002 по 2005 год – заместитель главы администрации по экономике и развитию предпринимательства.В 2005-2009 годах – первый заместитель главы города.С 2009 по 2014 год занимал должность главы администрации Заречного.В 2016-2018 годах работал в правительстве Севастополя, был заместителем губернатора.С 2018 по 2020 год – вице-премьер Ставропольского края, руководитель аппарата правительства региона.18 ноября 2020 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.Член партии "Единая Россия".Сумма задекларированного дохода за 2019 год составила 3,4 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, вячеслав гладков, справки