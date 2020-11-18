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Биография Вячеслава Гладкова
Биография Вячеслава Гладкова
Вячеслав Владимирович Гладков родился 15 января 1969 года в селе Кучки Каменского района Пензенской области. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T21:29
2020-11-18T21:35
политика
вячеслав гладков
справки
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Вячеслав Владимирович Гладков родился 15 января 1969 года в селе Кучки Каменского района Пензенской области.В 1996 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов имени Вознесенского (ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет) по специальности "менеджмент", в 2012-м – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте по специальности "Мастер делового администрирования - Master of Business Administration (МВА)". Кандидат экономических наук.В 1997 году работал экономистом в ОАО "Пензенское управление строительства" (ПУС), с 1997 по 2000 год занимал должность руководителя финансовой группы централизованной бухгалтерии ПУС.В 2002 году был начальником экономического отдела администрации города Заречный (Пензенская область) по экономике и развитию рыночных отношений.С 2002 по 2005 год – заместитель главы администрации по экономике и развитию предпринимательства.В 2005-2009 годах – первый заместитель главы города.С 2009 по 2014 год занимал должность главы администрации Заречного.В 2016-2018 годах работал в правительстве Севастополя, был заместителем губернатора.С 2018 по 2020 год – вице-премьер Ставропольского края, руководитель аппарата правительства региона.18 ноября 2020 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.Член партии "Единая Россия".Сумма задекларированного дохода за 2019 год составила 3,4 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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политика, вячеслав гладков, справки

Биография Вячеслава Гладкова

21:29 18.11.2020 (обновлено: 21:35 18.11.2020)
 
© Фото : портал органов государственной власти Ставропольского краяВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Фото : портал органов государственной власти Ставропольского края
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Вячеслав Владимирович Гладков родился 15 января 1969 года в селе Кучки Каменского района Пензенской области.
В 1996 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов имени Вознесенского (ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет) по специальности "менеджмент", в 2012-м – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте по специальности "Мастер делового администрирования - Master of Business Administration (МВА)". Кандидат экономических наук.
В 1997 году работал экономистом в ОАО "Пензенское управление строительства" (ПУС), с 1997 по 2000 год занимал должность руководителя финансовой группы централизованной бухгалтерии ПУС.
В 2002 году был начальником экономического отдела администрации города Заречный (Пензенская область) по экономике и развитию рыночных отношений.
С 2002 по 2005 год – заместитель главы администрации по экономике и развитию предпринимательства.
В 2005-2009 годах – первый заместитель главы города.
С 2009 по 2014 год занимал должность главы администрации Заречного.
В 2016-2018 годах работал в правительстве Севастополя, был заместителем губернатора.
С 2018 по 2020 год – вице-премьер Ставропольского края, руководитель аппарата правительства региона.
18 ноября 2020 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.
Член партии "Единая Россия".
Сумма задекларированного дохода за 2019 год составила 3,4 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
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