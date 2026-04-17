В Шебекино дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом

БЕЛГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
"Многоквартирный дом в Шебекино атакован вражеским дроном. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате атаки загорелся балкон одной из квартир", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он отметил, что пожарными расчётами возгорание ликвидировано.
