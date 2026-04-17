При атаке БПЛА в Белгородской области пострадали четыре человека - РИА Новости, 17.04.2026
13:24 17.04.2026 (обновлено: 13:34 17.04.2026)
При атаке БПЛА в Белгородской области пострадали четыре человека

Гладков: четыре мирных жителя ранены в Белгородском и Шебекинском округах

Вид на центральную часть Белгорода - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Вид на центральную часть Белгорода. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атак беспилотников ВСУ в Белгородском и Шебекинском округах Белгородской области пострадали четыре мирных жителя.
  • В селе Таврово Белгородского округа при атаке беспилотника на территорию частного домовладения ранен мужчина с осколочным ранением ноги.
  • В городе Шебекино дроном атакован коммерческий объект, ранена женщина с баротравмой и осколочным ранением плеча, также ранен водитель грузового автомобиля на территории предприятия.
БЕЛГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Четыре мирных жителя ранены в Белгородском и Шебекинском округах Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Под массированными атаками беспилотников ВСУ три муниципалитета. Ранены четыре мирных жителя. В Белгородском округе в селе Таврово в результате атаки беспилотника на территорию частного домовладения ранен мужчина. Бригада скорой доставляет пострадавшего с осколочным ранением ноги в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в канале на платформе Мах.
Он добавил, что в городе Шебекино дроном вновь атакован коммерческий объект, ранена женщина. Она самостоятельно обратилась в местную больницу, где медики диагностировали ей баротравму и осколочное ранение плеча.
"Также в Шебекино на территории предприятия грузовой автомобиль подвергся атаке дрона. Ранен водитель. В Шебекинской ЦРБ мужчине диагностированы слепые осколочные ранения головы и грудной клетки... В селе Новая Таволжанка при атаке FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму, множественные слепые осколочные ранения ног, рук и грудной клетки", - уточнил губернатор.
Александр Лоренц - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
И.о. белгородского губернатора во время отпуска Гладкова будет Лоренц
16 апреля, 16:52
 
