В Белгородской области ВСУ атаковали 26 населенных пунктов за сутки

БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 26 населенным пунктам в восьми муниципалитетах Белгородской области, пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор в своей сводке не назвал точное количество украинских БПЛА, атаковавших районы области. Согласно опубликованным данным, во вторник над областью были сбиты воздушные цели, при этом регион подвергся атаке не менее 35 беспилотников. В результате атак за отчетный период повреждения получили четыре многоквартирных дома, 35 частных домовладений, два предприятия, два социальных объекта, один магазин, два сельскохозяйственных предприятия, склад, а также 32 транспортных средства.
"В Белгородском округе в районе села Пуляевка в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранен мужчина. В тяжёлом состоянии он госпитализирован", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, от ударов беспилотников в посёлке Дубовое повреждены два частных домовладения, квартира в МКД и два легковых автомобиля, в селе Ясные Зори — легковой автомобиль. Рано утром при атаках беспилотников в посёлке Октябрьский повреждена надворная постройка на территории частного домовладения, в посёлке Дубовое — частный дом, в посёлке Разумное — легковой автомобиль, в селе Никольское — частный дом, в селе Ясные Зори — 3 квартиры в МКД.
Он добавил, в Белгороде от удара беспилотника по социальному объекту ранена женщина, в Волоконовском округе дрон атаковал село Волчья Александровка. По словам главы области, в Грайворонском округе атакам подверглись город Грайворон, села Гора-Подол, Косилово, Дорогощь, Смородино, Новостроевка-Первая, Замостье, а также участок автодороги Грайворон — Илёк-Пеньковка, ранен мужчина.
Три населенных пункта атакованы БПЛА в Краснояружском округе, по одному в Ракитянском и Яковлевском округах, ранен мирный житель, уточнил губернатор.
В Шебекинском округе при сбитии воздушных целей в городе Шебекино повреждены два частных дома, два гаража и легковой автомобиль, в селе Новая Таволжанка — два частных дома, сообщил Гладков.
Вследствие атак беспилотников в городе Шебекино повреждены объект торговли и помещение на территории предприятия, в селе Новая Таволжанка — легковой автомобиль, в посёлке Маслова Пристань — 4 частных дома, 2 квартиры в МКД и 2 легковых автомобиля, в селе Муром — административное здание на территории сельхозпредприятия, в селе Вознесеновка повреждён частный дом, написал глава региона.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
