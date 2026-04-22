В Белгородской области ВСУ атаковали 26 населенных пунктов за сутки

Губернатор в своей сводке не назвал точное количество украинских БПЛА, атаковавших районы области. Согласно опубликованным данным, во вторник над областью были сбиты воздушные цели, при этом регион подвергся атаке не менее 35 беспилотников. В результате атак за отчетный период повреждения получили четыре многоквартирных дома, 35 частных домовладений, два предприятия, два социальных объекта, один магазин, два сельскохозяйственных предприятия, склад, а также 32 транспортных средства.