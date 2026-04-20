18:49 20.04.2026
Белгородская область поднялась в рейтинге образования на 20 мест за 4 года

Белгородская область заняла четвертое место в рейтинге Минпросвещения

БЕЛГОРОД, 20 апр – РИА Новости. Белгородская область в рейтинге министерства просвещения РФ по итогам 2025 года заняла четвертое место, тогда как в 2021 году располагалась на 24-й строчке, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В рейтинге Минпросвещения РФ Белгородская область заняла четвертое место. Первое место у Москвы, второе - у Республики Татарстан, третье - Санкт-Петербург. Мы - следующие вместе с Московской областью. Напомню, что в 2021 году по рейтингу Минпросвещения мы занимали 24-е место, а в рейтинге Рособрнадзора были на 63-м", - сообщил Гладков в соцсетях.
Глава области также сообщил, что в 2024 году в рейтинге Рособрнадзора регион стал первым, несмотря на сложную оперативную обстановку.
"Мы построили лучшие школы в стране ("Большая Медведица" или "Моя школа", например). В этом году откроют свои двери детям "Моя мечта" и "Пифагор"! А также - детский сад и объект СПО", - подчеркнул Гладков.
По данным региональных властей, с 2021 по 2025 год построены 17 школ, 21 детский сад и три объекта СПО, что позволило создать свыше 7,3 тысячи новых учебных мест, более двух тысяч мест - для дошкольников и свыше 1,2 тысячи мест - для СПО. Капитально отремонтированы 117 школ, 47 детских садов и 32 объекта СПО. Количество стобалльных работ по ЕГЭ увеличилось с 40 в 2021-м до 94 в 2025 году. Региональный средний балл по всем предметам превышает общероссийские показатели.
"Мы обгоняем многих в формировании мягких навыков у наших детей. Являемся единственным регионом со 100% охватом детей в детских садах и школах. Система СПО активно участвует в федеральном проекте "Профессионалитет". В подготовку кадров вовлечены 35 работодателей, 27 колледжей. Трудоустройство выпускников - 82%", - добавил Гладков.
Глава региона напомнил о создании профильных классов по разным направлениям. В регионе выстроена непрерывная система ИТ-образования, цель которой - выработка необходимых навыков будущего. В самое тяжелое время для Белгорода - во время обстрелов 2024 года - открыли "Школу 21".
"Белгородская область достигла безупречного результата в части развития образования. Это одна из важнейших и правильных целей. Мы вкладываем все силы в наших детей, которые будут развивать регион. Стараемся, чтобы они стали успешными. Они - наше будущее!" - заключил глава региона.
