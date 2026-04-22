Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
12:44 22.04.2026
Налоговые послабления ввели для приграничья Белгородской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 22 апр – РИА Новости. Белгородская облдума приняла региональные налоговые послабления для малого и среднего бизнеса в приграничье, предложенные губернатором Вячеславом Гладковым, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Белгородская областная Дума восьмого созыва приняла законопроекты, существенно снижающие налоговую нагрузку на предпринимателей, работающих в приграничных территориях региона. Эти меры поддержки разработаны по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова и главным образом направлены на сохранение бизнеса, функционирующего в чрезвычайно сложной оперативной обстановке", - говорится в сообщении.
Перечень населенных пунктов и земельных участков, где будут действовать данные преференциальные режимы, будет определен правительством Белгородской области. Для бизнеса в приграничье ставки по упрощённой системе налогообложения снизят до минимальных: 1% — для объекта "доходы"; 5% — для объекта "доходы – расходы".
Льгота будет действовать задним числом — с 1 января 2025 года. Благодаря этому предприниматели смогут пересчитать налоги за прошлый и текущий периоды. "Ожидается, что этой мерой поддержки смогут воспользоваться более 1,1 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Общий объём поддержки превысит 250 миллионов рублей", - отметили в правительстве.
Также изменения предполагают освобождение от уплаты налога на имущество организаций малого и среднего бизнеса на этих же территориях. Льгота действует в отношении налоговых периодов, начиная с 2024 года. Сумма возмещения по данному налогу составит около 100 миллионов рублей.
Также Белгородская областная дума поддержала ещё одну инициативу губернатора — снижение налоговой нагрузки для предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей в населённых пунктах с населением до 1,5 тысячи человек.
"Все принятые меры должны помочь сохранить бизнес и рабочие места в приграничье Белгородской области", - подчеркнули в правительстве региона.
Белгородская областьБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала