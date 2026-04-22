Налоговые послабления ввели для приграничья Белгородской области

БЕЛГОРОД, 22 апр – РИА Новости. Белгородская облдума приняла региональные налоговые послабления для малого и среднего бизнеса в приграничье, предложенные губернатором Вячеславом Гладковым, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Белгородская областная Дума восьмого созыва приняла законопроекты, существенно снижающие налоговую нагрузку на предпринимателей, работающих в приграничных территориях региона. Эти меры поддержки разработаны по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова и главным образом направлены на сохранение бизнеса, функционирующего в чрезвычайно сложной оперативной обстановке", - говорится в сообщении.

Перечень населенных пунктов и земельных участков, где будут действовать данные преференциальные режимы, будет определен правительством Белгородской области. Для бизнеса в приграничье ставки по упрощённой системе налогообложения снизят до минимальных: 1% — для объекта "доходы"; 5% — для объекта "доходы – расходы".

Льгота будет действовать задним числом — с 1 января 2025 года. Благодаря этому предприниматели смогут пересчитать налоги за прошлый и текущий периоды. "Ожидается, что этой мерой поддержки смогут воспользоваться более 1,1 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Общий объём поддержки превысит 250 миллионов рублей", - отметили в правительстве.

Также изменения предполагают освобождение от уплаты налога на имущество организаций малого и среднего бизнеса на этих же территориях. Льгота действует в отношении налоговых периодов, начиная с 2024 года. Сумма возмещения по данному налогу составит около 100 миллионов рублей.

Также Белгородская областная дума поддержала ещё одну инициативу губернатора — снижение налоговой нагрузки для предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей в населённых пунктах с населением до 1,5 тысячи человек.