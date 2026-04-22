Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области при атаках дрона ВСУ пострадали мужчина и подросток.
- В городе Грайворон FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю, водитель получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочное ранение предплечья.
- В селе Никольском дрон сдетонировал на парковке около торговой точки, 15-летний мальчик получил слепые осколочные ранения живота.
БЕЛГОРОД, 22 апр — РИА Новости. В Белгородской области при налете украинских беспилотников пострадали мужчина и подросток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В городе Грайворон FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю. Ранен водитель. Бойцы "Орлана" доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочное ранение предплечья. После оказания помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение", — написал Гладков в на платформе "Макс".
В селе Никольском дрон сдетонировал на парковке около торговой точки. В этот момент рядом находился 15-летний мальчик, он получил слепые осколочные ранения живота. Его отправили в детскую областную больницу.
ВСУ ежедневно нацеливают дроны и ракеты на гражданские объекты в приграничных и других регионах. В ответ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.