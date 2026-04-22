В Белгородской области при атаках дрона ВСУ пострадали мужчина и подросток

БЕЛГОРОД, 22 апр — РИА Новости. В Белгородской области при налете украинских беспилотников пострадали мужчина и подросток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В городе Грайворон FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю. Ранен водитель. Бойцы "Орлана" доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочное ранение предплечья. После оказания помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение", — написал Гладков в на платформе " Макс ".

В селе Никольском дрон сдетонировал на парковке около торговой точки. В этот момент рядом находился 15-летний мальчик, он получил слепые осколочные ранения живота. Его отправили в детскую областную больницу.