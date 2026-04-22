В Белгородской области объявили ракетную опасность

19:07 22.04.2026 (обновлено: 19:08 22.04.2026)
© РИА Новости / Антон Вергун
Вид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявлена ракетная опасность.
  • В Белгородской области с 15 августа 2024 года обстановка признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского и Шебекинского округов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Город Белгород и Белгородский округ, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в канале Гладкова на платформе "Макс".
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа того же года обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
