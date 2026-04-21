В Белгороде при атаке дрона ВСУ пострадала мирная жительница

Краткий пересказ от РИА ИИ
БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал социальный объект в Белгороде, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Социальный объект в Белгороде атакован вражеским беспилотником. Ранена мирная жительница. Женщину с баротравмой, множественными осколочными ранениями ног и непроникающими осколочными ранениями живота и головы бригада СМП доставила в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что в здании повреждены остекление и фасад.
