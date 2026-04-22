В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 22.04.2026
21:46 22.04.2026 (обновлено: 21:47 22.04.2026)
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Никольское Белгородского округа при атаке дрона ВСУ на парковку магазина пострадал мирный житель.
  • Мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму и касательное ранение мягких тканей грудной клетки, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.
БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате атаки дрона ВСУ на парковку магазина в селе Никольское Белгородского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В городскую больницу №2 города Белгорода обратился мужчина, пострадавший при атаке беспилотника на парковку объекта торговли в селе Никольское Белгородского округа. Медики диагностировали ему минно-взрывную травму, баротравму и касательное ранение мягких тканей грудной клетки", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что дальнейшее лечение пострадавший продолжит амбулаторно. По уточненной информации, на месте атаки повреждены остекление здания, пять легковых и два грузовых автомобиля.
Кроме того, по данным главы региона, атакам украинских БПЛА подвергся 21 населенный пункт в шести районах области. Повреждены частные дома, квартиры в МКД, социальные и производственные объекты, предприятие, также один легковой автомобиль уничтожен полностью, еще не менее 18 транспортных средств повреждены.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Белгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
