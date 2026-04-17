МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Зыбино в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

ВСУ за неделю потеряли 7 260 военнослужащих, три танка, 60 авиабомб, девять снарядов HIMARS и 1 665 беспилотников.

Армия России за неделю нанесла шесть ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, задействованным в производстве крылатых ракет, объектам ТЭК, используемым в интересах ВСУ, и инфраструктуре украинских боевиков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 134 802 беспилотных летательных аппарата, 656 зенитных ракетных комплексов, 28 938 танков и других боевых бронированных машин, 1 702 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 477 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 584 единицы специальной военной автомобильной техники.

ВСУ испытывают дефицит квалифицированных бойцов спецподразделений на фронте, рассказал РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

Артиллеристы группировки "Север" уничтожили 44 пункта управления БПЛА ВСУ за минувшие сутки в Сумской и Харьковской областях, сообщили РИА Новости в группировке.

Снайпер соединения морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр", с позывным "Дизель" рассказал РИА Новости, что продолжает военное дело прадеда, воевавшего в составе армии Семена Буденного, и выполняет боевые задачи вместе с отцом на добропольском направлении в ДНР.

Боевики ВСУ используют самодельные мины, замаскированные под коробки с конфетами и банки энергетика, рассказал РИА Новости снайпер соединения морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр", с позывным "Файтер".

Заградотряды Нацгвардии Украины не дают отступать подразделениям 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, которые несут колоссальные потери в районе села Зыбино в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Беженец из поселка Владимировка в ДНР Николай Шевченко в беседе с РИА Новости рассказал, что подозревает украинских военных в убийстве троих мирных жителей, с которыми он дружил.

Житель Херсонской области, работавший на украинскую разведку, приговорен к 14 годам колонии за шпионаж и госизмену, сообщает пресс-служба Херсонского областного суда.

Московский суд отправил в СИЗО граждан Украины и Молдавии, планировавших взорвать высокопоставленного российского правоохранителя при помощи бомбы в электроскутере, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

К атаке ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянской области , в результате которой в марте погибли восемь мирных жителей, и повреждены свыше 420 объектов гражданской инфраструктуры, причастен командир 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ Евгений Булацик, сообщает СК РФ на платформе Max.

Владимир Сальдо. ВСУ атаковали беспилотником жилой сектор в херсонском селе Великие Копани, ранена женщина, сообщил губернатор Херсонской области

Средства ПВО и Черноморского флота отражают атаку ВСУ в Севастополе , сбиты три воздушные цели, сообщил губернатор города Михаил Развожаев

Удары ВСУ вблизи Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара за последние сутки не прекращались, обстановка остается напряженной, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Скоординированные действия военных Минобороны РФ, сотрудников Росгвардии и МВД позволили провести ротацию инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС надежно и оперативно, сообщает пресс-служба атомной станции.

Вовлеченность ряда европейских стран в украинский конфликт растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков