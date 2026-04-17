Спецоперация, 17 апреля: ВС России освободили Зыбино в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:32 17.04.2026

Спецоперация, 17 апреля: ВС России освободили Зыбино в Харьковской области

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска освободили населенный пункт Зыбино в Харьковской области.
  • ВСУ за неделю потеряли 7 260 военных, три танка, 60 авиабомб, девять снарядов HIMARS и 1 665 дронов.
  • Армия России нанесла шесть ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины и другим объектам.
  • Заградотряды Нацгвардии Украины не дают отступать подразделениям 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в районе села Зыбино в Харьковской области.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Зыбино в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
ВСУ за неделю потеряли 7 260 военнослужащих, три танка, 60 авиабомб, девять снарядов HIMARS и 1 665 беспилотников.
Армия России за неделю нанесла шесть ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, задействованным в производстве крылатых ракет, объектам ТЭК, используемым в интересах ВСУ, и инфраструктуре украинских боевиков.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 134 802 беспилотных летательных аппарата, 656 зенитных ракетных комплексов, 28 938 танков и других боевых бронированных машин, 1 702 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 477 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 584 единицы специальной военной автомобильной техники.

Новости с ЛБС

ВСУ испытывают дефицит квалифицированных бойцов спецподразделений на фронте, рассказал РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
Артиллеристы группировки "Север" уничтожили 44 пункта управления БПЛА ВСУ за минувшие сутки в Сумской и Харьковской областях, сообщили РИА Новости в группировке.
Снайпер соединения морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр", с позывным "Дизель" рассказал РИА Новости, что продолжает военное дело прадеда, воевавшего в составе армии Семена Буденного, и выполняет боевые задачи вместе с отцом на добропольском направлении в ДНР.

Подлость ВСУ

Боевики ВСУ используют самодельные мины, замаскированные под коробки с конфетами и банки энергетика, рассказал РИА Новости снайпер соединения морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр", с позывным "Файтер".
Заградотряды Нацгвардии Украины не дают отступать подразделениям 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, которые несут колоссальные потери в районе села Зыбино в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Беженец из поселка Владимировка в ДНР Николай Шевченко в беседе с РИА Новости рассказал, что подозревает украинских военных в убийстве троих мирных жителей, с которыми он дружил.
Неотвратимость наказания

Житель Херсонской области, работавший на украинскую разведку, приговорен к 14 годам колонии за шпионаж и госизмену, сообщает пресс-служба Херсонского областного суда.
Московский суд отправил в СИЗО граждан Украины и Молдавии, планировавших взорвать высокопоставленного российского правоохранителя при помощи бомбы в электроскутере, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
К атаке ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянской области, в результате которой в марте погибли восемь мирных жителей, и повреждены свыше 420 объектов гражданской инфраструктуры, причастен командир 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ Евгений Булацик, сообщает СК РФ на платформе Max.

Украина бьет внутрь России

ВСУ атаковали беспилотником жилой сектор в херсонском селе Великие Копани, ранена женщина, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Водитель мотоцикла погиб в селе Ясные Зори Белгородской области в результате целенаправленного удара дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Средства ПВО и Черноморского флота отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбиты три воздушные цели, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Мужчина и девочка 2015 года рождения ранены в Горловке в ДНР в результате атаки украинских БПЛА, сообщил мэр Иван Приходько.

Опасная провокация ВСУ

Удары ВСУ вблизи Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара за последние сутки не прекращались, обстановка остается напряженной, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Скоординированные действия военных Минобороны РФ, сотрудников Росгвардии и МВД позволили провести ротацию инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС надежно и оперативно, сообщает пресс-служба атомной станции.

Переговорный процесс

Вовлеченность ряда европейских стран в украинский конфликт растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова организовать саммит по Украине на уровне лидеров.
Конкретных инициатив по украинскому урегулированию сейчас не наблюдается, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Михаил Развожаев, Запорожская АЭС, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо
 
 
