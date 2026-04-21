Рейтинг@Mail.ru
Белгородскую область за сутки атаковали 133 дрона ВСУ, есть раненые
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
10:19 21.04.2026
Белгородскую область за сутки атаковали 133 дрона ВСУ, есть раненые

Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 133 дронами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область с помощью 133 беспилотников, пострадали три мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 49 населенных пунктов в 13 муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 20 снарядов и зафиксированы атаки 133 БПЛА, из них 84 сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в 16 частных домовладениях, двух социальных объектах, магазине, инфраструктурном объекте и 18 транспортных средствах.
"В Грайворонском округе город Грайворон, сёла Гора-Подол, Дорогощь, Дунайка, Замостье, Ивановская Лисица, Козинка, Почаево и Рождественка подверглись обстрелу с применением 4 боеприпасов и атакованы 18 беспилотниками, 4 из которых сбиты. Поздно вечером в селе Замостье от удара FPV-дрона получила баротравму 19-летняя девушка. Помощь оказана, она отпущена на амбулаторное лечение", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, Белгород, Белгородский и Волоконовский округа атакованы 23 беспилотниками, 18 из которых сбиты и подавлены, над Валуйским, Вейделевским, Корочанским, Красногвардейским, Новооскольским и Ровеньским округами сбиты 28 беспилотников. По словам главы области, по Краснояружскому округу выпущено 16 боеприпасов и совершены атаки 30 беспилотниками, 11 из которых подавлены и сбиты, Ракитянский округ атакован 4 беспилотниками, 2 из которых сбиты.
"В Шебекинском округе город Шебекино, сёла Архангельское, Вознесеновка, Графовка, Ивановка, Максимовка, Муром, Новая Таволжанка и Титовка атакованы 30 беспилотниками, 21 из которых подавлен и сбит. В городе Шебекино пострадали два мирных жителя", - заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаШебекиноВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала