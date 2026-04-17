В Белгороде ребенок пострадал от удара дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
БЕЛГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Десятилетний ребенок пострадал в Белгороде от удара дрона ВСУ, 17 автомобилей повреждены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ продолжают атаки на Белгород и Белгородский округ. Пострадал 10-летний ребёнок. В Белгороде от удара дрона повреждены сразу 17 автомобилей. Девочке, которая в момент атаки была в одной из машин, стало плохо. Прибывшая на место бригада скорой помощи диагностировала у неё баротравму", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он уточнил, что для дальнейшего обследования ребёнка доставляют в детскую областную клиническую больницу.
22 июня 2022, 17:18