В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ в селе Гора-Подол Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Пять муниципалитетов нашей области подверглись ударам со стороны ВСУ. Ранен один мирный житель. В селе Гора-Подол Грайворонского округа от удара дрона ранен мужчина. В Грайворонской ЦРБ пострадавшему диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочное ранение ноги", - написал Гладков в канале на платформе "Макс".
Для дальнейшего обследования житель доставляется в городскую больницу №2 Белгорода, уточнил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности ВСУ в приграничных районах. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, с 15 августа того же года обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
