Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:43 21.04.2026
В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ

В селе Гора-Подол при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Гора-Подол Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ.
  • Мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочным ранением ноги доставят для дальнейшего обследования в городскую больницу №2 Белгорода.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ в селе Гора-Подол Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Пять муниципалитетов нашей области подверглись ударам со стороны ВСУ. Ранен один мирный житель. В селе Гора-Подол Грайворонского округа от удара дрона ранен мужчина. В Грайворонской ЦРБ пострадавшему диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочное ранение ноги", - написал Гладков в канале на платформе "Макс".
Для дальнейшего обследования житель доставляется в городскую больницу №2 Белгорода, уточнил глава региона.
Губернатор добавил, что повреждения зафиксированы в городах Грайворон и Шебекино, селах Гора-Подол, Косилово, Дорогощь, Новая Таволжанка, Илек-Пеньковка и Ясные Зори, а также в поселках Маслова Пристань, Отрадовский, Дубовое и Томаровка.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности ВСУ в приграничных районах. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, с 15 августа того же года обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородГрайворонВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала