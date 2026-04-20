ВСУ атаковали Белгородскую область 60 беспилотниками за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные атаковали 8 округов Белгородской области 60 беспилотниками за прошедшие сутки.
- Повреждения выявлены в шести частных домовладениях, на трех коммерческих и двух социальных объектах, инфраструктурном объекте связи и пяти транспортных средствах.
БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 8 округов Белгородской области 60 беспилотниками, предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 31 населенный пункт попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 23 снаряда, 22 БПЛА сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в шести частных домовладениях, на трех коммерческих и двух социальных объектах, инфраструктурном объекте связи и пяти транспортных средствах.
"В Белгородском округе сёла Никольское, Таврово и Устинка атакованы пятью беспилотниками, четыре из которых подавлены и сбиты. В селе Таврово повреждён коммерческий объект. Над Валуйским округом подавлены и сбиты четыре беспилотника", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Волоконовский, Грайворонский и Ракитянский округа атакованы 19 беспилотниками, один из которых сбит, над Прохоровским округом системой ПВО сбит беспилотник. По словам главы области, по Краснояружскому и Шебекинскому округам выпущено 23 снаряда и нанесены удары 31 БПЛА, 12 из которых подавлены и сбиты.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
22 июня 2022, 17:18