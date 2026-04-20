ВСУ атаковали Белгородскую область 60 беспилотниками за сутки

Он добавил, что Волоконовский, Грайворонский и Ракитянский округа атакованы 19 беспилотниками, один из которых сбит, над Прохоровским округом системой ПВО сбит беспилотник. По словам главы области, по Краснояружскому и Шебекинскому округам выпущено 23 снаряда и нанесены удары 31 БПЛА, 12 из которых подавлены и сбиты.