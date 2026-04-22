12:12 22.04.2026 (обновлено: 12:26 22.04.2026)
В Белгороде при атаке дрона погиб человек, еще один ранен

В Белгороде при атаке дрона на коммерческий объект погиб человек

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгороде при атаке дрона погиб человек, еще один получил осколочные ранения и был доставлен в больницу.
БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще один ранен после атаки дрона ВСУ на коммерческий объект в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Белгороде в результате атаки ВСУ на коммерческий объект погиб один мирный житель, ещё один получил ранения. В момент атаки беспилотника на кровле коммерческого объекта двое рабочих восстанавливали повреждения после предыдущей атаки БПЛА. Беспилотник целенаправленно ударил по мужчине, от полученных ранений он скончался на месте", - написал Гладков в канале на платформе "Макс".
Губернатор выразил слова соболезнования всем родным и близким погибшего.
Он добавил, что у пострадавшего мужчины осколочные ранения головы, предплечья и ампутация пальца руки. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода.
ПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
