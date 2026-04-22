Гладков сообщил о массированной атаке беспилотников на Белгород

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белгород попал под массированный удар украинских дронов, сообщил Гладков.
- При падении обломков сбитого беспилотника ранены мужчина и женщина.
БЕЛГОРОД, 22 апр — РИА Новости. Белгород попал под массированный удар украинских дронов, есть раненые, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Белгород — под массированной атакой беспилотников. В результате падения обломков сбитого беспилотника ранены двое: у женщины осколочное ранение спины, у мужчины слепое осколочное проникающее ранение ноги", — написал он на платформе "Макс".
Пострадавших госпитализируют в городскую больницу № 2.
Гладков также рассказал, что от удара БПЛА загорелась постройка на территории частного дома. Возгорание оперативно потушили.
ВСУ практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали ЧС федерального характера.
22 июня 2022, 17:18