Два мирных жителя ранены в результате атак дронов в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ на автомобили, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что из села Солдатское Ракитянского округа бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу мужчина, пострадавший при атаке беспилотника на легковой автомобиль. По предварительной информации, у него минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения, перелом ноги и ожог лица, уточнил губернатор.