Два мирных жителя ранены в результате атак дронов в Белгородской области - РИА Новости, 21.04.2026
11:35 21.04.2026 (обновлено: 12:08 21.04.2026)
Два мирных жителя ранены в результате атак дронов в Белгородской области

Гладков: два мирных жителя пострадали в результате атак дронов ВСУ

Вид на центральную часть Белгорода. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области два мирных жителя пострадали в результате атак дронов ВСУ на автомобили.
  • Мужчина из села Пуляевка Белгородского округа получил тяжелые ранения и был доставлен в городскую больницу №2 Белгорода.
  • Мужчина из села Солдатское Ракитянского округа также пострадал при атаке беспилотника и был доставлен в областную клиническую больницу.
БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ на автомобили, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"При очередных ударах ВСУ пострадали два мирных жителя. В районе села Пуляевка Белгородского округа в результате атаки дрона на легковой автомобиль мужчина получил тяжёлые ранения. Бригада скорой доставила его в городскую больницу №2 города Белгорода, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения спины и живота. В настоящее время ему проводят операцию", - написал Гладков в своем канале на платформе Мах.
Он добавил, что из села Солдатское Ракитянского округа бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу мужчина, пострадавший при атаке беспилотника на легковой автомобиль. По предварительной информации, у него минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения, перелом ноги и ожог лица, уточнил губернатор.
