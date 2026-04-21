Два мирных жителя ранены в результате атак дронов в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ на автомобили, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"При очередных ударах ВСУ пострадали два мирных жителя. В районе села Пуляевка Белгородского округа в результате атаки дрона на легковой автомобиль мужчина получил тяжёлые ранения. Бригада скорой доставила его в городскую больницу №2 города Белгорода, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения спины и живота. В настоящее время ему проводят операцию", - написал Гладков в своем канале на платформе Мах.
Он добавил, что из села Солдатское Ракитянского округа бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу мужчина, пострадавший при атаке беспилотника на легковой автомобиль. По предварительной информации, у него минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения, перелом ноги и ожог лица, уточнил губернатор.