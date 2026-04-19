ВСУ атаковали Белгородскую область около 50 БПЛА за сутки
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 19.04.2026 (обновлено: 12:01 19.04.2026)
БЕЛГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 6 округов Белгородской области около 50 беспилотниками, один мирный житель пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 30 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 14 снарядов и зафиксированы атаки 49 БПЛА, из них 24 были сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 5 частных домовладениях, предприятии, социальном объекте, двух сельхозпредприятиях, двух административных зданиях и 5 транспортных средствах.
"В Шебекинском округе город Шебекино, посёлок Маслова Пристань, сёла Белянка, Мешковое, Новая Таволжанка и Ржевка атакованы 10 беспилотниками, 6 из которых подавлены и сбиты, и подверглись обстрелу с применением 6 боеприпасов. В районе посёлка Маслова Пристань в результате атаки дрона пострадал мужчина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Ракитянский округа атакованы 13 беспилотниками, 9 из которых сбиты и подавлены, над Валуйским округом сбиты и подавлены 5 беспилотников. По словам главы области, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 8 боеприпасов и нанесены удары 21 БПЛА, 4 из которых сбиты и подавлены.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
