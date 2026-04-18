В Белгородской области в результате удара дрона ВСУ пострадал мужчина

БЕЛГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Мужчина получил баротравму в результате удара украинского дрона в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В районе поселка Маслова Пристань Шебекинского округа от удара дрона мужчина получил баротравму. Медики Шебекинской ЦРБ оказали ему всю необходимую помощь, пострадавший отпущен домой на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждены ограждение и легковой автомобиль", - написал Гладков в канале на платформе Мах.
Он добавил, что производственное предприятие в Шебекино было дважды атаковано беспилотниками, в результате чего повреждения получило оборудование.
В Белгородском округе, по данным губернатора, в селе Ясные Зори дрон нанес удар по административному зданию, в селе Бессоновка от детонации беспилотника различные повреждения зафиксированы в трех частных домах и трех легковых автомобилях.