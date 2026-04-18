Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области в результате удара дрона ВСУ пострадал мужчина
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:16 18.04.2026
В Белгородской области в результате удара дрона ВСУ пострадал мужчина

В Белгородской области мужчина получил баротравму от удара дрона

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Мужчина получил баротравму в результате удара украинского дрона в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В районе поселка Маслова Пристань Шебекинского округа от удара дрона мужчина получил баротравму. Медики Шебекинской ЦРБ оказали ему всю необходимую помощь, пострадавший отпущен домой на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждены ограждение и легковой автомобиль", - написал Гладков в канале на платформе Мах.
Он добавил, что производственное предприятие в Шебекино было дважды атаковано беспилотниками, в результате чего повреждения получило оборудование.
В Белгородском округе, по данным губернатора, в селе Ясные Зори дрон нанес удар по административному зданию, в селе Бессоновка от детонации беспилотника различные повреждения зафиксированы в трех частных домах и трех легковых автомобилях.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала