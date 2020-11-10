https://ria.ru/20201110/shulginov-1583736454.html

Биография Николая Шульгинова

Биография Николая Шульгинова

Николай Григорьевич Шульгинов родился 18 мая 1951 года. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T17:20

2020-11-10T17:20

2020-11-10T17:20

россия

отставки и назначения - новости

николай шульгинов

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583734452_0:107:3076:1837_1400x0_80_0_0_acdc10b29e8ad02e9732a5cd62d69168.jpg

Николай Григорьевич Шульгинов родился 18 мая 1951 года.В 1973 году окончил Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе в Ростовской области (сейчас Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова) по специальности "электроснабжение промышленных предприятий и городов". Кандидат технических наук.В 1973-1975 годах проходил срочную воинскую службу по призыву.С 1975 по 1976 год работал инженером и старшим инженером в Пятигорском отделении Всесоюзного государственного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института "Сельэнергопроект".В 1976-1998 годы трудился в "Ставропольэнерго" в Пятигорске, где прошел путь от инженера до начальника Центральной диспетчерской службы (ЦДС).С 1998 года по 2002 год работал в филиале РАО "ЕЭС России" – Объединенном диспетчерском управлении Северного Кавказа в Пятигорске, был заместителем директора, а затем директором территориального расчетно-договорного центра федерального (общероссийского) оптового рынка электрической энергии (мощности) (ТРДЦ ФОРЭМ).В 2002 году был приглашен в Москву, где в это время создавался Системный оператор Единой энергетической системы (COЕЭС).С 2002 по 2004 год занимал должность члена правления, директора по техническому аудиту ОАО "СО - ЦДУ ЕЭС".В 2004 году был назначен заместителем председателя правления, а впоследствии – первым заместителем председателя правления ОАО "СО ЕЭС".31 августа 2015 года стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить директиву для назначения Николая Шульгинова главой энергетического холдинга "Русгидро".15 сентября 2015 года был избран председателем правления – генеральным директором Общества.10 ноября 2020 года Госдума утвердила кандидатуру Николая Шульгинова для назначения на должность министра энергетики РФ.Член Правления Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей", председатель Наблюдательного совета Ассоциации организаций и работников "Гидроэнергетика России". Член Попечительского совета ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет". Член Попечительского совета Русского географического общества. Николай Шульгинов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2012), орденом Почета (2014). Имеет более десятка профессиональных наград и поощрений, среди которых звания "Заслуженный энергетик СНГ", "Почетный работник топливно-энергетического комплекса" и "Ветеран энергетики", знак "Заслуженный работник ЕЭС России", множество почетных грамот, благодарностей и нагрудных знаков. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, отставки и назначения - новости, николай шульгинов, справки