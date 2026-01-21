Рейтинг@Mail.ru
08:36 21.01.2026
В ГД поддержали введение уголовной ответственности за нелегальный майнинг
В ГД поддержали введение уголовной ответственности за нелегальный майнинг
николай шульгинов, госдума рф
Николай Шульгинов, Госдума РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Следующим этапом в рамках борьбы с нелегальным майнингом должно стать введение уголовной ответственности, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов.
"Следующим этапом в разработке правовых средств борьбы с нелегальным майнингом, безусловно, должно стать установление уголовной ответственности за эти противоправные деяния... мы поддержим любой подход, касающийся пресечения таких нарушений", - сказал он.
Однако, по словам Шульгинова, для начала необходимо наработать правоприменительную практику в отношении административной ответственности.
Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Госдуме оценили ущерб от нелегального майнинга криптовалют
Вчера, 23:07
 
Николай ШульгиновГосдума РФ
 
 
