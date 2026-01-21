https://ria.ru/20260121/mayning-2069218699.html
В ГД поддержали введение уголовной ответственности за нелегальный майнинг
В ГД поддержали введение уголовной ответственности за нелегальный майнинг - РИА Новости, 21.01.2026
В ГД поддержали введение уголовной ответственности за нелегальный майнинг
Следующим этапом в рамках борьбы с нелегальным майнингом должно стать введение уголовной ответственности, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T08:36:00+03:00
2026-01-21T08:36:00+03:00
2026-01-21T08:36:00+03:00
николай шульгинов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056248724_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_3cdd017504ade33cb5070d670d43fdc5.jpg
https://ria.ru/20260120/gosduma-2069177865.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056248724_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_df0e86c4dbfde72a44da1a3c71ee75b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай шульгинов, госдума рф
Николай Шульгинов, Госдума РФ
В ГД поддержали введение уголовной ответственности за нелегальный майнинг
Шульгинов призвал ввести уголовную ответственность за нелегальный майнинг
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Следующим этапом в рамках борьбы с нелегальным майнингом должно стать введение уголовной ответственности, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов.
"Следующим этапом в разработке правовых средств борьбы с нелегальным майнингом, безусловно, должно стать установление уголовной ответственности за эти противоправные деяния... мы поддержим любой подход, касающийся пресечения таких нарушений", - сказал он.
Однако, по словам Шульгинова, для начала необходимо наработать правоприменительную практику в отношении административной ответственности.