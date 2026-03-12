В Госдуме одобрили штрафы за нелегальный майнинг цифровой валюты

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, вводящего административную ответственность за нелегальный майнинг цифровой валюты, в том числе штрафы до 10 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в комитете.

За майнинг цифровой валюты на территориях субъектов РФ , где это запрещено делать, устанавливается штраф для граждан в размере 100-150 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) – 300-800 тысяч, для юрлиц – 1-2 миллиона рублей. А за майнинг без включения в реестр майнеров и с превышением лимита энергопотребления штраф для граждан составит также 100-150 тысяч рублей.

Непредоставление в Федеральную налоговую службу ( ФНС ) России информации о полученной в результате майнинга цифровой валюты и об адресе-идентификаторе повлечет штраф для граждан в размере 100-200 тысяч рублей, для должностных лиц – 200-300 тысяч, для ИП - 300-400 тысяч, для на юрлиц – 400-500 тысяч.

За майнинг цифровой валюты лицами, не имеющими на это права в соответствии с законом о цифровых финансовых активах, для должностных лиц предусмотрен штраф в 200-300 тысяч рублей, для ИП – 300-400 тысяч рублей, для юрлиц – 400-500 тысяч рублей.

В случае осуществления деятельности оператора майнинговой инфраструктуры не имеющими на это право лицами и за предоставление такой инфраструктуры ИП и юрлицам, не включенным в реестр майнеров или исключенным из него, должностные лица заплатят штраф в размере 200-300 тысяч рублей, ИП - 300-400 тысяч, юрлица – 400-500 тысяч.

Аналогичный штраф устанавливается и за нарушение порядка предоставления в ФНС заявления о внесении в реестр майнеров или операторов майнинговой инфраструктуры изменений или предоставление недостоверных сведений.

В качестве альтернативного наказания для должностных лиц во всех случаях предусмотрена дисквалификация на срок от года до двух лет. А для ИП и юрлиц допускается приостановка деятельности на срок до 90 дней. При повторных нарушениях штраф для граждан увеличивается до 1-1,5 миллиона рублей, для должностных лиц и ИП - до 3-5 миллионов, для юрлиц – до 5-10 миллионов.

Комитет по энергетике считает, что реализация этих норм "станет одной из эффективных мер по устранению нелегального майнинга, минимизации негативных последствий для бюджета и энергосистемы и стимулированию легализации майнинговой деятельности".