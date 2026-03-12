Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме одобрили штрафы за нелегальный майнинг цифровой валюты - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/gosduma-2080189244.html
В Госдуме одобрили штрафы за нелегальный майнинг цифровой валюты
В Госдуме одобрили штрафы за нелегальный майнинг цифровой валюты - РИА Новости, 12.03.2026
В Госдуме одобрили штрафы за нелегальный майнинг цифровой валюты
Комитет Госдумы по энергетике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, вводящего административную ответственность за нелегальный майнинг цифровой... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:28:00+03:00
2026-03-12T12:28:00+03:00
россия
анатолий аксаков
николай шульгинов
василий пискарев
федеральная налоговая служба (фнс россии)
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
https://ria.ru/20260311/gosduma-2079979870.html
https://ria.ru/20260309/gosduma-2079458737.html
https://ria.ru/20260312/kredit-2080088149.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, анатолий аксаков, николай шульгинов, василий пискарев, федеральная налоговая служба (фнс россии), госдума рф, общество
Россия, Анатолий Аксаков, Николай Шульгинов, Василий Пискарев, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Госдума РФ, Общество
В Госдуме одобрили штрафы за нелегальный майнинг цифровой валюты

В Госдуме поддержали штрафы до 10 миллионов рублей за нелегальный майнинг

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, вводящего административную ответственность за нелегальный майнинг цифровой валюты, в том числе штрафы до 10 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в комитете.
Документ внесен председателями думских комитетов по энергетике, по безопасности и противодействию коррупции, по финансовому рынку, по строительству и ЖКХ Николаем Шульгиновым, Василием Пискаревым, Анатолием Аксаковым и Сергеем Пахомовым. Он разработан, чтобы поощрять обеление отрасли, не создавать преференций "серым" майнерам и не перегружать энергосистему страны, пояснял ранее Аксаков.
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Комитет ГД одобрил обязанность детей мигрантов в 18 лет выехать из России
11 марта, 15:18
За майнинг цифровой валюты на территориях субъектов РФ, где это запрещено делать, устанавливается штраф для граждан в размере 100-150 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) – 300-800 тысяч, для юрлиц – 1-2 миллиона рублей. А за майнинг без включения в реестр майнеров и с превышением лимита энергопотребления штраф для граждан составит также 100-150 тысяч рублей.
Непредоставление в Федеральную налоговую службу (ФНС) России информации о полученной в результате майнинга цифровой валюты и об адресе-идентификаторе повлечет штраф для граждан в размере 100-200 тысяч рублей, для должностных лиц – 200-300 тысяч, для ИП - 300-400 тысяч, для на юрлиц – 400-500 тысяч.
За майнинг цифровой валюты лицами, не имеющими на это права в соответствии с законом о цифровых финансовых активах, для должностных лиц предусмотрен штраф в 200-300 тысяч рублей, для ИП – 300-400 тысяч рублей, для юрлиц – 400-500 тысяч рублей.
В случае осуществления деятельности оператора майнинговой инфраструктуры не имеющими на это право лицами и за предоставление такой инфраструктуры ИП и юрлицам, не включенным в реестр майнеров или исключенным из него, должностные лица заплатят штраф в размере 200-300 тысяч рублей, ИП - 300-400 тысяч, юрлица – 400-500 тысяч.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В ГД предложили ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для пенсионеров
9 марта, 04:09
Аналогичный штраф устанавливается и за нарушение порядка предоставления в ФНС заявления о внесении в реестр майнеров или операторов майнинговой инфраструктуры изменений или предоставление недостоверных сведений.
В качестве альтернативного наказания для должностных лиц во всех случаях предусмотрена дисквалификация на срок от года до двух лет. А для ИП и юрлиц допускается приостановка деятельности на срок до 90 дней. При повторных нарушениях штраф для граждан увеличивается до 1-1,5 миллиона рублей, для должностных лиц и ИП - до 3-5 миллионов, для юрлиц – до 5-10 миллионов.
Комитет по энергетике считает, что реализация этих норм "станет одной из эффективных мер по устранению нелегального майнинга, минимизации негативных последствий для бюджета и энергосистемы и стимулированию легализации майнинговой деятельности".
При этом комитет полагает необходимым дополнить законопроект нормой об ответственности за нарушение запрета на размещение майнинговой инфраструктуры или осуществление майнинга цифровой валюты (в том числе участие в майнинг-пуле) в центрах обработки данных, расположенных на территории РФ и включенных в реестр таких центров.
Семья во время прогулки в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В Госдуме предложили ввести льготный кредит на авто многодетным семьям
Вчера, 00:54
 
РоссияАнатолий АксаковНиколай ШульгиновВасилий ПискаревФедеральная налоговая служба (ФНС России)Госдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала