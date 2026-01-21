https://ria.ru/20260121/gosduma-2069262198.html
В Госдуме предложили основные способы электроснабжения ЦОДов
В Госдуме предложили основные способы электроснабжения ЦОДов - РИА Новости, 21.01.2026
В Госдуме предложили основные способы электроснабжения ЦОДов
В комитете Госудумы по энергетике предложили строить центры обработки данных (ЦОД) вблизи крупных гидроэлектростанций (ГЭС) и тепловых электростанций (ТЭС),... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T11:27:00+03:00
2026-01-21T11:27:00+03:00
2026-01-21T11:27:00+03:00
россия
николай шульгинов
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
https://ria.ru/20260105/putin-2066484829.html
https://ria.ru/20231122/mishustin-1910994283.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай шульгинов, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, общество
Россия, Николай Шульгинов, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили основные способы электроснабжения ЦОДов
РИА Новости: в Госдуме предложили строить ЦОДы вблизи крупных ГЭС и ТЭС
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В комитете Госудумы по энергетике предложили строить центры обработки данных (ЦОД) вблизи крупных гидроэлектростанций (ГЭС) и тепловых электростанций (ТЭС), чтобы использовать их невыпускаемую мощность для электроснабжения, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Николай Шульгинов.
Невыпускаемая или запертая мощность - это мощность электростанции, не имеющая возможности выдачи в сеть из-за сетевых ограничений.
"Можно рассмотреть вариант строительства ЦОД вблизи крупных ГЭС и угольных ТЭС, там, где они могут использовать невыпускаемую мощность", - сказал он.
Депутат отметил и опыт использования для энергоснабжения ЦОД попутного нефтяного газа. Также, по его словам, есть предложения по развитию малых атомных станций для энергоснабжения ЦОД, использования низконапорного газа истощенных месторождений, но эти проекты стоит рассматривать в перспективе после 2030 года.
Накануне в Минэнерго РФ
сообщили РИА Новости о создании рабочей группы по вопросу энергоснабжения центров обработки данных по поручению вице-премьера РФ Александра Новака
.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду.