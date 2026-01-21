Рейтинг@Mail.ru
11:27 21.01.2026
В Госдуме предложили основные способы электроснабжения ЦОДов
В Госдуме предложили основные способы электроснабжения ЦОДов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В комитете Госудумы по энергетике предложили строить центры обработки данных (ЦОД) вблизи крупных гидроэлектростанций (ГЭС) и тепловых электростанций (ТЭС), чтобы использовать их невыпускаемую мощность для электроснабжения, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Николай Шульгинов.
Невыпускаемая или запертая мощность - это мощность электростанции, не имеющая возможности выдачи в сеть из-за сетевых ограничений.
"Можно рассмотреть вариант строительства ЦОД вблизи крупных ГЭС и угольных ТЭС, там, где они могут использовать невыпускаемую мощность", - сказал он.
Депутат отметил и опыт использования для энергоснабжения ЦОД попутного нефтяного газа. Также, по его словам, есть предложения по развитию малых атомных станций для энергоснабжения ЦОД, использования низконапорного газа истощенных месторождений, но эти проекты стоит рассматривать в перспективе после 2030 года.
Накануне в Минэнерго РФ сообщили РИА Новости о создании рабочей группы по вопросу энергоснабжения центров обработки данных по поручению вице-премьера РФ Александра Новака.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду.
Россия Николай Шульгинов Александр Новак Министерство энергетики РФ (Минэнерго России) Госдума РФ Общество
 
 
