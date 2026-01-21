Комитет ГД выступил за доступ энергетиков к реестру майнеров криптовалют

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике считает необходимым предоставлять электросетевым компаниям и гарантирующим поставщикам электроэнергии доступ к реестру майнеров криптовалют, чтобы у энергетиков было больше возможностей по выявлению майнинга, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Николай Шульгинов.

"К вопросу о расширении географии запрета майнинга следует подходить более тщательно, опираясь на фактические и перспективные данные о дефиците энергомощности. И дать больше возможностей по его (майнинга - ред.) выявлению сетевым компаниям и гарантирующим поставщикам, которые сегодня не имеют даже доступа к реестру майнеров", - сказал он.