Комитет ГД выступил за доступ энергетиков к реестру майнеров криптовалют

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике считает необходимым предоставлять электросетевым компаниям и гарантирующим поставщикам электроэнергии доступ к реестру майнеров криптовалют, чтобы у энергетиков было больше возможностей по выявлению майнинга, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Николай Шульгинов.
"К вопросу о расширении географии запрета майнинга следует подходить более тщательно, опираясь на фактические и перспективные данные о дефиците энергомощности. И дать больше возможностей по его (майнинга - ред.) выявлению сетевым компаниям и гарантирующим поставщикам, которые сегодня не имеют даже доступа к реестру майнеров", - сказал он.
Замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко заявлял РИА Новости, что выявлением и пресечением незаконного майнинга криптовалют на Северном Кавказе занимается специально созданная рабочая группа, она сотрудничает с интернет-провайдерами, электросетевыми компаниями и правоохранительными органами.
В июне глава "Россетей" Андрей Рюмин говорил, что компания совместно с сотовыми операторами прорабатывает механизм выявления незаконного "черного" майнинга криптовалют с помощью отслеживания трафика передачи данных. В МТС и "Ростелекоме" подтверждали РИА Новости, что такая работа ведется.