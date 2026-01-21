Рейтинг@Mail.ru
Комитет ГД выступил за доступ энергетиков к реестру майнеров криптовалют - РИА Новости, 21.01.2026
07:52 21.01.2026
Комитет ГД выступил за доступ энергетиков к реестру майнеров криптовалют
Комитет ГД выступил за доступ энергетиков к реестру майнеров криптовалют - РИА Новости, 21.01.2026
Комитет ГД выступил за доступ энергетиков к реестру майнеров криптовалют
Комитет Госдумы по энергетике считает необходимым предоставлять электросетевым компаниям и гарантирующим поставщикам электроэнергии доступ к реестру майнеров... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T07:52:00+03:00
2026-01-21T07:52:00+03:00
экономика
россия
северный кавказ
николай шульгинов
госдума рф
россети
мтс
РИА Новости
экономика, россия, северный кавказ, николай шульгинов, госдума рф, россети, мтс
Экономика, Россия, Северный Кавказ, Николай Шульгинов, Госдума РФ, Россети, МТС
Комитет ГД выступил за доступ энергетиков к реестру майнеров криптовалют

Комитет Госдумы выступил за доступ энергетиков к реестру майнеров криптовалют

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике считает необходимым предоставлять электросетевым компаниям и гарантирующим поставщикам электроэнергии доступ к реестру майнеров криптовалют, чтобы у энергетиков было больше возможностей по выявлению майнинга, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Николай Шульгинов.
"К вопросу о расширении географии запрета майнинга следует подходить более тщательно, опираясь на фактические и перспективные данные о дефиците энергомощности. И дать больше возможностей по его (майнинга - ред.) выявлению сетевым компаниям и гарантирующим поставщикам, которые сегодня не имеют даже доступа к реестру майнеров", - сказал он.
Видеокарта - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Назван регион России, где больше всего незаконных криптоферм
03:05
Замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко заявлял РИА Новости, что выявлением и пресечением незаконного майнинга криптовалют на Северном Кавказе занимается специально созданная рабочая группа, она сотрудничает с интернет-провайдерами, электросетевыми компаниями и правоохранительными органами.
В июне глава "Россетей" Андрей Рюмин говорил, что компания совместно с сотовыми операторами прорабатывает механизм выявления незаконного "черного" майнинга криптовалют с помощью отслеживания трафика передачи данных. В МТС и "Ростелекоме" подтверждали РИА Новости, что такая работа ведется.
Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Госдуме оценили ущерб от нелегального майнинга криптовалют
Вчера, 23:07
 
